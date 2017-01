"Ya me quité la espinita"

Cuando hace unos días a Francesc Arnau le pusieron sobre la mesa el nombre de Adalberto Peñaranda, no dudó en que había que aprovechar el máximo la posibilidad de traer a un futbolista que no necesitaba ver. Lo conocía bien de dos años atrás, cuando lo intentó firmar para la cantera con Manel Casanova. No pudo ser entonces, pero la historia quedó como la de esos romances que tarde o temprano han de consumarse. Adalberto Peñaranda, durante su presentación como nuevo jugador blanquiazul, reconoció que también tenía esa percepción: "Tenía varios ofertas de varios equipos de La Liga. Pero la elección de Málaga viene de hace dos años atrás, que me querían, querían ficharme y me quité esa espinita que tenía encima. Estoy muy contento y ahora a dar lo mejor de mí".

"No me lo pensé dos veces", comentó el delantero, al que se le ve entusiasmado con esta nueva venta que se le abre tras medio año de escaso bagaje. Testificó en primera persona la falta de minutos en Údine: "El primer míster se fijaba más en los jugadores experimentados. Ya con el segundo, me fui a la selección y tuve una lesión en el tobillo, apenas me entrené con él, pero en conversaciones que tuvimos quería verme más y tenerme en cuenta".

Ahora toca cambiar el chip, y es lo que pretende el internacional vinotinto, muy abierto a que Watford y Málaga se entiendan para extender su cesión hasta junio de 2018. "Este es un club histórico. Están haciendo buena temporada. Ahora, a dar más triunfos al equipo. Mis intenciones son hacer una buena temporada en lo que queda de año y, si Dios quiere, poder estar otra temporada más con el Málaga", aclaró.

Peñaranda, que portará el dorsal 16, no quiere esperar a su debut, se ve ya preparado para hacerlo en Balaídos: "Físicamente me siento muy bien. Ya pude entrenar con el grupo hoy [por ayer]. Me siento bien y estoy a disposición del míster. Si el partido fuese hoy, lo podría jugar". Y dejó claro dónde prefiere desempeñarse dentro del campo, aunque acatará lo que le diga el Gato Romero. "Mi posición natural es extremo por la izquierda -apostilló-. También puedo hacerlo de delantero, eso ya queda a decisión del míster. Si él me coloca de delantero lo voy a hacer con la mejor disposición", opinó.

El atacante de 19 años admitió que tenía "ofertas de varios equipos de la Liga", pero más allá de la elección deportiva aquí podrá disfrutar de la compañía de sus tres paisanos Rosales, Mikel Villanueva y Juanpi. "Me siento muy orgulloso de representar a mi país siendo aquí ahora cuatro venezolanos conmigo -no hay ningún club europeo en el que ocurra eso- Estoy muy contento, también con los demás compañeros. Se sintió buena vibra en el vestuario", dijo a su manera.