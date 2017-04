Cinco razones para convencer a Sandro

En el Málaga saben que no habría mejor fichaje para el año que viene que retener a Sandro. Un delantero así vale mucho dinero en el mercado. En los últimos días se ha pasado de la resignación a avivar la esperanza de poder esgrimir algún argumento que le haga desoír las múltiples ofertas que ya maneja su representante. Tiene contrato en vigor, pero su cláusula de seis millones de euros le hace un caramelo en el mercado. Los clubes que le pretenden pueden esgrimir ambiciones deportivas y muy buen sueldo, complicadísima competencia para el Málaga. No obstante, Francesc Arnau hará lo posible por retenerlo.

Una de las vías para convencerle pasa indiscutiblemente por mejorar su salario. Ya está en el top del vestuario, pero es una forma de demostrar la intención de disfrutarlo por más tiempo. A falta de ofrecerle la lucha por títulos y competición europea, hacerle dar un salto de calidad salarial sería un buen acercamiento. Además, otro escenario de cláusulas especiales a favor del futbolista en caso de que la cosa no marche bien podría ser un buen escenario de negociación para el Málaga.

El Málaga, salvo que dé la sorpresa en la Copa del Rey, no opta a darle varias competiciones al canario, como sí harán sus mejores postores. Persuadirle con mayor ambición para luchar por puestos de Europa será un as en la manga. Igual que apelar al segundo año, clave en la consolidación de todos los proyectos. Jugadores que vinieron a dar un salto de calidad como Keko o Jony han tenido un año complicado pero la campaña próxima se espera que den un plus para mejorar el nivel del equipo. El club no está en condiciones de garantizar la continuidad de jugadores como Camacho, Rosales o Fornals, aunque sí de confirmar al canario que el dinero de las ventas será repercutido en nuevos y buenos jugadores.

Míchel es, sin duda, uno de los mejores factores que tiene el Málaga para retener a Sandro. Han conectado y al canario le gusta la libertad que le da en el campo y cómo se las gasta en el banquillo. El madrileño maneja un lenguaje convincente y directo, de los que gusta a los jugadores. De hecho, ya ha transmitido a Sandro su idea de contar con él en el futuro proyecto como abanderado. Con Míchel han vuelto los resultados, el buen fútbol y, sobre todo, la ambición, lo cual puede ser una carta sobre la mesa a la hora de compensar lo que el Málaga no puede darle.

Si Sandro se queda, será para que lidere el proyecto. Una estrategia similar a la que se empleó el pasado verano para traerle. Ser cabeza de ratón era lo que pretendía el delantero de Las Palmas tras el tremendo ostracismo que supone para un atacante tener por delante a Messi, Neymar y Luis Suárez. Aún cuenta con 21 años (tendrá 22 el 9 de julio) y tiempo por delante para enrolarse en clubes en los que probablemente tendría una competencia más dura que la que disfrutaría de seguir en el Málaga. Aquí, nadie lo duda, sería la estrella del proyecto.

Consecuencia de lo anterior es cómo ha acogido el club y la ciudad a Sandro. En Barcelona era un chico más del filial que había llegado al primer equipo, aquí se le adora partido tras partido. Ahí quedan los cánticos de "Sandro quédate" que ha recibido en los últimos dos partidos. El delantero, afincado en la capital, está muy a gusto con el estilo de vida que lleva aquí, el cariño que le tributa la gente y el ambiente del vestuario. Ha encajado bien y eso ha sido históricamente un buen argumento para retener a futbolistas.