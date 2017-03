La receta del Chory: "Intensidad sin ir a la desesperada"

Cuando toca vérselas con un grande, siempre se plantea el dilema de cuál es la mejor forma de hincarle el diente. El Chory Castro desfiló ayer por la sala de prensa para aportar su particular receta: "Hay que afrontarlo con muchas ganas de conseguir una victoria, que creo que se necesita y mucho. Tampoco hay que salir a la desesperada porque es un gran rival. Pero se puede conseguir el objetivo de este fin de semana. Hay que entrar con intensidad, porque el Atleti también es muy intenso y en cualquier despiste te sacan ventaja. Hay que estar concentrados y hacer lo que nos pide el míster".

Sobre esas bases se está trabajando. En una semana en la que el hecho de que no haya partido permite trabajar sin esa tensión que se aprecia en los partidos. "Está siendo una semana larga para poder trabajar más tranquilo de cara al partido y que las cosas salgan en el fin de semana", reseñó un Chory Castro que muestra todo su apoyo al nuevo entrenador: "Sin duda, ha venido con mucho rigor y ganas de revertir la situación, como lo han tenido los otros entrenadores. A veces se da y otras no. Esperemos que esta se dé. En eso estamos, en confiar en su trabajo. Sabemos que lleva poco pero hay que creer en él. Esperamos que este fin de semana sea de alegrías. No nos vamos a rendir antes de tiempo".

Otro de los temas estrella fueron sus elogios a Griezmann, excompañero en la Real Sociedad: "Tenemos buena amistad, pero amigos fuera, dentro cada uno va a defender su equipo. Cuando estaba en la Real se sabía que tenía talento y ahora es un top 5 a nivel mundial, lo demuestra día a día en su equipo y la selección".