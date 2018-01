Los otros refuerzos de José

Lo dijo en público, lo dice en privado. Está convencido José González de que hay jugadores muy por debajo de su nivel pero que son recuperables para la causa. Así que mientras llegan (o no) nuevas piezas que suban la media del Málaga, su misión es tratar de hacer que algunos futbolistas demuestren sus credenciales, algo que hasta la fecha no ha sucedido salvo ocasiones muy, muy contadas. Hay dos nombres propios de los que se esperaba mucho y que con el paso de los partidos terminaron perdiendo protagonismo en la primera vuelta: Borja Bastón y Juanpi Añor.

No son los únicos, porque prácticamente todos han estado muy por debajo del rendimiento esperado, pero de estos jugadores se espera que ganen partidos. Con goles, asistencias y trascendencia en el juego colectivo. En el caso de Borja Bastón sólo lleva dos tantos en lo que va de curso. Dónde y cómo se fraguaron multiplica más aún si cabe la relevancia del nueve. Porque en las dos citas que el ariete madrileño mojó, el conjunto malacitano sumó los tres puntos. Fue ante el Deportivo en La Rosaleda y en el estadio de Anoeta contra la Real Sociedad (donde marcó un penalti y falló otro). Bastón, antes de su aventura fallida en la Premier, venía de marcar 18 goles en Liga con el Eibar en 36 partidos.

Borja Bastón lleva dos goles en lo que va de temporada; uno fue asistencia de Juanpi

El otro nombre propio es el de Juanpi. Debía ser uno de los chicos que diese un paso al frente en este Málaga y asentarse por fin en Primera División. Sin embargo, ha vivido una regresión. Con todo, el día del Deportivo fue quien asistió precisamente a Bastón para lograr el tanto que supuso el 3-2 de la victoria. El internacional venezolano (en quien Míchel perdió toda la fe) podría volver a una posición distinta, lejos de la mediapunta. A José le gusta jugar con dos puntas y ante el Lausanne puso a Juanpi tirado a la derecha, como solía hacer en muchas ocasiones cuando el entrenador del Málaga era Javi Gracia. Igual es un buen comienzo para volver a empezar de cero. También se tiene que poner las pilas en el apartado físico porque el técnico gaditano va a pedir a sus hombres un despliegue mayor y más concentración para tareas defensivas.

Aunque conseguir los puntos de la salvación no será cosa de uno, dos o tres futbolistas. El mayor problema del Málaga es la falta de rendimiento individual dentro de un desorden colectivo que le ha convertido en uno de los conjuntos más débiles de Primera División. Así que José González y Cortijo tienen tarea por delante. El problema es que no hay tiempo para pruebas ni pasos en falso. Ante el Eibar ya se necesitan tangibles, porque de aire fresco no se vive.

En el Málaga, por otro lado, ahora mismo no tienen previsto desprenderse de los canteranos Youseff En-Nesyri y Álex Mula. Los dos tenían opciones de marcharse cedidos en este mercado, pero eso queda en punto muerto. Ambos tienen la oportunidad, como Ontiveros, de demostrar a José que pueden ser muy útiles. El gaditano ya lo dejó claro: "Jugarán los mejores. No miro el DNI de un jugador".