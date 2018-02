Los refuerzos brillan en un equipo hundido

Sin duda alguna, los mejores del partido fueron algunos de los futbolistas que ha fichado Mario Husillos en el mercado invernal. Y eso, viendo el estado de forma en el que llegaron o el punto de sus carreras donde se encuentran, es una noticia que deja un sabor extraño. Pero no hay más cera que la que arde. El Málaga está casi condenado porque la plantilla no da para más. Ahora con ciertas piezas y otra apuesta futbolística, se compite algo mejor. Sin embargo, acciones como la ocasión perdida por Keko Gontán o el gol de Halilovic, destruyen casi cualquier esperanza. Los mejores fueron Ideye e Iturra. Y ninguno de ellos llega en el mejor momento de su vida, toca insistir. Roberto anduvo fino en algunas acciones, algo que es habitual también, pero al final casi siempre le marca alguien. No necesariamente por su culpa. La parsimonia de algunos defensas resulta desesperante. Al igual que la falta de tino en ataque de hombres como Adrián González y el mencionado Keko. Venían de un Eibar en el que sumaban y hasta marcaban. En el Málaga parece como si se les hubiese olvidado. Success y Samu García deben ir ocupando plaza entre los titulares (y habrá que ir contando con Lestienne). A Alberto Bueno habrá que seguir viéndole. Es otro que en su currículo tiene magníficas referencias, pero aun no le ve José para mucho.