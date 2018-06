El regreso de Juan Rodríguez

Juan Rodríguez regresa a casa. Después de varios intentos frustrados antes de colgar las botas, el malagueño se sentó de nuevo en la sala de prensa del estadio de La Rosaleda, que poco o nada se parece a la que él dejó allá por 2006 cuando dejó el Málaga. Ahora llega para ser la mano derecha de José Luis Pérez Caminero.

"Tengo conocimiento, he jugado mucho tiempo, me he formado para ello y ahora tengo la suerte de trabajar en el equipo que me dio todo, el de mi tierra. También soy consciente de que vengo a aprender. Tengo ilusión por devolver al Málaga donde se merece", fueron las primeras palabras de un Juan Rodríguez que es consciente de la situación que atraviesan el club y el equipo.

Juan Rodríguez pertenece a una generación histórica del Málaga, principalmente de su cantera, siendo uno de los hombres importantes del Málaga B (así se llamaba entonces el filial) de Antonio Tapia en el ascenso de Segunda B a Segunda y su posterior permanencia la primera temporada. En Primera División jugó 12 temporadas y media entre Málaga, Deportivo y Getafe.