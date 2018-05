El reloj de arena de Al-Thani

El particular reloj de arena de Al-Thani va a un ritmo diferente que el del mercado. 40 días después de que se consumara el descenso va creciendo la incredulidad en todos los sectores, también dentro del propio club. El Málaga no ha tomado ninguna decisión trascendente sobre el futuro del equipo. La dimensión paralela en la que habita el propietario paraliza todo. Hay frentes abiertos de todos los colores. El fin de semana dejó una bonita tregua con los ascensos del Málaga Femenino y del Atlético Malagueño. Los dos largamente anhelados y con sumo mérito por la forma en que se han conseguido. Pero la locomotora que tira de toda la entidad, el primer equipo, está ahí varada mientras el mercado se agita y los rivales directos se mueven.

Perdida ya toda la ventaja de tiempo, única existente del temprano descenso, se trata de reaccionar. El jeque delega en los consejeros consultivos, Ben Barek, Benítez y Martín Aguilar. Hicieron el contacto con Muñiz, pero ya se sabe el desenlace. Joaquín Jofre, el director general en la práctica, departió con el jeque en Catar, pero éste negó la opción de que Muñiz fuera a la sazón director deportivo y entrenador. El abogado mantuvo ayer diversas reuniones para poner al día a los consejeros y a trabajadores del club de los escasos avances del encuentro con el propietario.

La experiencia y el sentimiento suman, me siento capacitado para llevar la situación

Los ofrecimientos que llegan al club son masivos para hacerse cargo de la dirección deportiva y del banquillo. De todo pelaje. La lógica indica que debiera ser el director deportivo quien eligiera al entrenador. Pero en los particulares silogismos que utiliza Al-Thani, que cumple con el Ramadán, todo es relativo, en un Málaga que causa desconcierto, en su interior y en el exterior.

Un nombre que se ha manejado es el de Esteban Vigo. Ex jugador malaguista, traspasado en su día al Barcelona, acabó su carrera deportiva en el extinto Club Deportivo. Después pasó al banquillo y cuenta con dos ascensos, con Xerez y Hércules. En declaraciones a Andalucía TV dejó clara su total disponibilidad a hacerse con el equipo tras varias temporadas en el paro y con 62 años. "Es una situación difícil y complicada. Volví a Málaga a morir deportivamente como jugador y creo que estoy capacitado para entrenar al equipo. Estaría encantadísimo de entrenar a un equipo a batir, sabiendo lo que representa Málaga para los malagueños y malaguistas sería algo muy grande", aseguró el veleño. No es un procedimiento habitual para alguien que esté negociando con el club hablar públicamente. Pero si hace un par de años sería una opción que a nadie pasaría por la cabeza ahora a nadie extrañaría. Realmente, la capacidad de sorpresa no se ha agotado. "No puedo confirmar al 100%. Tenéis más información que el propio interesado. Si fuese lo contrario, lo diría. El primer interesado soy yo, en que salga cuanto antes esto. Hay que hacer un trabajo enorme, hay una plantilla esperando y hay una ciudad esperando. Tiene que fijarse el director deportivo y el entrenador, es algo urgente. La experiencia y sentimiento suman, me siento capacitado para llevar adelante la situación", prosiguió Esteban.

Los agentes de Boquerón han ofrecido repetidamente su opción en el seno del club. No ha habido respuesta concreta, ni sí ni no, porque parece que el jeque no tiene prisa. No le sedujo Lucas Alcaraz, la opción primigenia de Husillo. Tampoco el doble cargo de Muñiz. Utilizó el vehículo de Twitter para negarlo. El procedimiento de Esteban y sus agentes ha sido repetido por decenas de entrenadores. Pero el jeque ve lentamente caer la motas de arena de ese reloj. Y no pasa nada.