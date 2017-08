El rendimiento de Darío Silva en el horizonte

Diego Rolan ya viste de blanquiazul. Pasaban las 12:45 de ayer cuando, repitiendo lo ocurrido el día previo con Rolón, el flamante fichaje posaba con Hamyan Al Thani, CEO de La Academia, para después subir el director deportivo, Francesc Arnau, a acompañar al uruguayo en el turno de preguntas. Rolan, a diferencia de Rolón, llega más hecho. El nuevo delantero malaguista procede del Girondins de Burdeos, club con el que la temporada pasada anotó nueve goles en 29 encuentros, 19 de ellos como titular. "Soy un atacante que me gusta mucho ir a los espacios, aprovecharlos y jugar entre líneas. Vengo a hacerlo lo mejor posible, a meter la mayoría de goles para ayudar al equipo. La contratación es con ese objetivo, que Diego Rolan pueda hacer goles y ayudar al equipo". Una labor que realizó con éxito un compatriota suyo como Darío Silva, quien jugó cuatro campañas vestido de blanquiazul en las que anotó 43 goles en 130 partidos. "Sé que lo hizo muy bien, es un gran atacante y convirtió muchos goles aquí. Es una buena referencia. Fue un gran delantero para el club y mi objetivo es hacer más o menos lo que hizo él", afirmó.

Rolan llega a Málaga en una situación difícil para el club, incapaz de hacer un gol en lo que va de temporada y con dificultades para generar peligro en el área rival durante gran parte de la pretemporada. Por ello, lo que se espera del charrúa es, principalmente, gol, cosa que él asume, pero sin olvidar otros detalles. "No te puedo decir los goles que espero marcar, pero sí te puedo decir que quiero ayudar al equipo con actitud y juego. Los goles son un objetivo personal porque es una de mis características y puedo ayudar al equipo, pero la contratación no solo se basa en eso", respondió a un periodista. Una firma que se pudo complicar los últimos días. El 25 veces internacional con Uruguay llega a la Costa del Sol con una lesión muscular que le impidió participar en el último compromiso del Girondins de Burdeos y que tampoco le ha permitido viajar con su selección en este período de compromisos internacionales. "De la lesión estoy bastante bien, mejorando, creo que no es muy grave. En dos semanas ya estaré a las órdenes del entrenador y del equipo, así que estos días voy a aprovechar para hacer una buena recuperación", explicó.

El punta llega con una lesión muscular que le impidió viajar con su selección

El punta ya se había puesto a las órdenes de Míchel justo antes de su presentación en sociedad, con quien ya ha charlado brevemente. "He hablado con Míchel, me ha preguntado por mi lesión, no tuve posibilidad de hablar todavía con Martín Demichelis, pero hay tiempo para eso. Es mi primer día en el club y poco a poco tendré la oportunidad de hablar con ellos para obtener consejos y que todo se pase bien". Rolan fue jugador del Málaga a primera hora de la mañana, entrenó con el grupo en el Ciudad de Málaga y posteriormente se desplazó a La Rosaleda para posar como malaguista.

Un día intenso, como lo fueron las últimas horas del lunes. El acuerdo estaba hecho, a falta de unos documentos por intercambiar entre malagueños y bordeleses. El delantero, de 24 años, llega en calidad de cedido, sin opción de compra alguna. "Fue muy rápido. En lo personal, tomé la decisión de venir aquí porque es un gran club con muchos antecedentes de uruguayos que pasaron por aquí y es uno de los mejores de la liga, tenía otras opciones pero creo que la del Málaga era la mejor", aseveró. Rolan tendrá un curso entero para disfrutar de su elección. El aficionado malaguista desea que sea la correcta.