A repetir contra el Madrid

En el filo del alambre, como ha sido la tónica de la temporada para este Málaga juvenil, pero con fe y convicción para pelear hasta el final. Igual con una pizca de suerte, pero cuando un fenómeno se repite no es casualidad. Y la suerte, dicen, es para los buenos. Y se emplea para ganar, un hábito que se está instalando en la cantera malaguista. No es el único objetivo, que el final es surtir de jugadores al primer equipo. Pero el malaguismo puede sacar pecho por sus nuevas hornadas. El equipo entrenado por Dely Valdés alcanzó ayer su segundo final consecutiva en la Copa de Campeones, que reúne a los ocho mejores equipos del país en edad juvenil. Liquidó el lunes al Barcelona y ayer superó (3-2) al Celta en un final taquicárdico. Jugará la final ante el Real Madrid a las 12:00 horas el próximo sábado en el campo de O Couto (Orense). Tumbó el equipo blanco, teórico favorito para el sábado, al Villarreal (2-0) en la otra semifinal con bastante autoridad. Pero si ya cayó el gigante azulgrana, ¿por qué no el blanco?

La semifinal tiene el sello de la zurda de Alejandro Escardó Llamas, que metió el 3-2 ante el Barcelona y que ayer convirtió los goles definitivos, el último en el descuento. Ambos de falta, una en la frontal ejecutada con maestría al palo del portero y otro desde un lateral, envenenado para que nadie la tocara y se colara en la portería, desatando la alegría. Desde edad infantil en la cantera y natural del Arroyo de la Miel, qué lugar simbólico con denominación de origen, Escardó ha sido suplente en los dos partidos de la Copa de Campeones y en los dos tremendamente decisivo.

El Málaga hizo un primer tiempo flojo, pero fue competitivo para volver y ganar

No fue, no obstante, la mejor versión del Málaga. Fue crítico Dely Valdés tras el partido con cómo salieron sus hombres al partido. El subidón del partido ante el Barcelona quizá bajó el listón de intensidad. La lección está aprendida para la final del sábado. Un primer tiempo como el primero que hizo el Málaga ayer supondría el adiós al título. El Celta, buen equipo, fue superior. Contaba con aliento desde la grada por la cercanía con Vigo y salió más metido, con más brío. Se echó de menos presencia malaguista en el centro del campo, quizá pagando la baja de última hora de José Carlos, tocado físicamente. Y el premio para el Celta llegó con un buen gol de Alberto Solís, que batió a un inspirado Kellyan, que había salvado un par de goles, con un derechazo imparable. Era el minuto 27 y el premio justo al dominio céltico. Conforme avanzaban los minutos pudo tomar algo de aire el Málaga, que llegó a los minutos finales con más impulso.

Cuando sólo habían pasado tres minutos del segundo tiempo, penalti en una acción de Joel, derribado, en el área, que conllevó la expulsión por doble amarilla de Pedro Delgado. La pena fue que Jony no transformó el penalti y había que remar. Fue incrementando el ritmo de acoso, con la inferioridad rival, pero no había lucidez. Tuvo que llegar con un golazo de Alberto García, jugador catalán reclutado de la Damm hace año y medio. Fue uno de los cambios de Dely. Trianguló con Hicham y Joel para plantarse ante Galnares y batirle con un derechazo a la escuadra.

Quedaba algo más un cuarto de hora y el fue el territorio Escardó. El malagueño botó con maestría una protestada falta por el Celta. La puso lejos del meta gallego. Pero el partido había enloquecido y en el minuto 87 Ripoll empataba después de una desatención colectiva que permitió un pase de la muerte de Gabri.

Con la sombra de los penaltis revoloteando, una internada de Antoñito fue parada en falta por Riki, que vio la segunda amarilla. Era el minuto 93 y el partido agonizaba. Escardó cogió el balón en el perfil del zurdo y la puso con toda la intención para que alguien la desviara a gol. No hizo falta, el balón entró solo en la red y la euforia se desató. El Málaga está en otra final de la Copa de Campeones. Quizá no sea tan llamativa y talentosa esta generación como la del año pasado, pero es igual de competitiva. Lo suficiente como para pensar que también se le puede ganar al Real Madrid.