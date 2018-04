El sábado arranca el nuevo reto de las veteranos

La Academia sigue aportando jugadores a la selección española

La Academia sigue compartiendo su talento con las categorías inferiores de la selección española. Esta vez el afortunado ha sido David Larrubia, jugador del Málaga Cadete División de Honor. El joven se marchará para completar unos entrenamientos con la sub 16. Serán tres días en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid), desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de abril. Como decíamos, no es algo novedoso ver a los jóvenes talentos blanquiazules con España. Recientemente estuvieron con la sub 19 en la Ronda Élite el portero Álvaro Fernández y el lateral Álex Robles. La sub 18 tiró de Juan Cruz, del Juvenil División de Honor. En la sub 17 anduvo Chechu, del San Félix. Y en la sub 21, aunque ya no sea del Málaga, estuvo Fornals.