"Estoy satisfecho de lo que hemos traído", asegura Arnau

Ya es un clásico por La Rosaleda que después de cada ventana de mercado el director deportivo comparezca para analizar los movimientos y su rédito. Lo pasa mal Arnau cuando en la presentación de los jugadores se le pregunta por otras negociaciones, no le gusta dar pistas. Ayer, mucho más relajado, pudo hablar largo y tendido de todo lo acontecido, que le deja bastante conforme tras 30 días de locura. "Estoy satisfecho de lo que hemos traído y de las posibilidades que tienen. Hay que ver ahora el rendimiento en el campo, que al final es el que lo marca todo", comentó el dirigente catalán.

Se abre un nuevo panorama para el equipo, que sufrió mucho en el eje de la defensa y ha ido teniendo bajas que le fueron mellando en diferentes tramos. Luis Hernández, Demichelis, Peñaranda y José Rodríguez son, a juicio de Arnau, buenos argumentos para pensar en una segunda vuelta de campeonato en la que el Málaga ice el vuelo: "Con lo que hay tenemos para afrontar con garantías lo que nos queda. Quedan tres meses y medio, también han influido las bajas que tenemos. No sólo tenemos la de Weligton o la de Kuzmanovic, también hay bajas que se pueden mover entre tres o cuatro semanas y también hay que valorarlo. Estamos en un tramo de calendario muy importante para posicionarnos para el tramo final y debemos tener todos los argumentos posibles para intentar afrontarlo".

Al respecto de las lesiones, el director deportivo sacó la lectura positiva. "No quiero que sirvan de excusa. También han provocado cosas buenas, los tres canteranos que debutaron han mostrado cosas buenas y han dado un gran rendimiento. Ahora veremos el verdadero potencial de la plantilla. Hasta ahora no lo pudimos ver en su conjunto, hemos ido sacando puntos y ahora toca cambiar la dinámica de los últimos partidos. Tenemos una oportunidad única ante el Espanyol para poder revertir todo esto. A partir de ahora, con menos lesionados, veremos el verdadero potencial de la plantilla", insitió.

Arnau no quiso responder si esta plantilla es mejor que la anterior -"sería injusto compararlas", precisó- e invirtió gran parte de su alocución en hablar sobre los problemas defensivos vividos. "Había que reforzar los centrales. Tuvimos la alegría importante de que aparecieran dos jugadores que no habían jugado ni un partido en Primera y han dado buen tono, como Luis Muñoz y Mikel Villanueva. Tenemos más competencia y eso es bueno para todo el equipo, que el nivel lo marque la competencia que hay en cada posición. Intentamos tener dos hombres por puesto para que haya competencia. Ahora en defensa va a ser enorme. Los últimos titulares fueron Demichelis y Luis Hernández, pero tenemos los dos de la cantera además de Koné y Diego Llorente, que tendrán que demostrar un buen nivel para entrar en el equipo", arguyó un Arnau que no quiso hablar del interés no consumado por N'Diaye: "No tiene sentido hablar de negociaciones que no han fructificado".

Arnau analizó nombre por nombre los fichajes. Del que más orgulloso está es de Luis Hernández por el esfuerzo que hubo que hacer. "Hemos hecho las mejores operaciones posibles dentro de nuestras posibilidades. Por la complejidad, del que me siento más satisfecho es del tema Luis Hernández. Ha sido largo y me siento muy satisfecho. Es el que ocupó más tiempo por la negociación con el Leicester. Su club apretó mucho, pero Luis también apretó. Ninguno nos planteábamos una cesión, queríamos algo más largo en el tiempo y pudimos llegar a un acuerdo final con el Leicester después de 15 o 20 días de negociaciones muy duras", destapó.

En cuanto a Demichelis, "fue una situación mucho más sencilla. Había rescindido con el Espanyol y fue rápido". "Con Peñaranda -prosiguió el director deportivo- hicimos un fichaje rápido porque lo teníamos avanzado. Eso comportó hablar con Weligton por lo de extracomunitario y desde aquí también agradezco su predisposición y su comportamiento para ayudar al club en todo momento". Sobre el medio centro, hizo "una lista de opciones". "Algunas puedes hacerlas, otras no. Pero nos pudimos reforzar con José [Rodríguez], más aún tras la baja de Recio", añadió.