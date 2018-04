"Hay que seguir por orgullo"

Quedan pocas cosas que destacar en el lado positivo en este Málaga que ya mira a Segunda. Ha calado ya en el vestuario esa agonía, que se puede consumir el jueves. "Tuvimos un poco de orden. El Madrid fue muy superior. El resultado final se acortó con el 1-2. Ellos tuvieron muchas ocasiones para hacer algo más", comentó Iturra, que alabó a Isco: "Es un gran futbolista. Fue un privilegio jugar con él en la mejor época del club. Tiene mucha calidad, mucho desparpajo es un lujo verle jugar".

El chileno aboga por dignificar el escudo en este tramo final: "Tenemos que intentar hacerlo bien hasta el final, es lo único que podemos darle a la afición. Hablaría muy mal de nosotros no hacerlo. La gente viene al estadio a apoyarnos y si no están de acuerdo con cosas que hacemos en el campo, están en su derecho de manifestarse", comentó para reincidir en la idea: "Venimos de una racha muy negativa. Merecimos más fortuna en otros partidos. Es difícil este último tramo pensar que podemos ganar todos los partidos. Tenemos que seguir con el discurso del míster, salir con dignidad, con orgullo, con profesionalismo... Hay muchas sensaciones de por medio, no es solo un trabajo".