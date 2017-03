"Estoy seguro de que nos vamos a quedar en Primera sin apuros"

Seis eternos meses en Alemania han marcado la carrera de José Rodríguez (Villajoyosa, Alicante, 1994). Quedó señalado por una aparatosa tarjeta roja que le costó cinco partidos de sanción y quedar fuera de los planes del Mainz. Arropado siempre por su familia, ahora busca en Málaga la continuidad con la que relanzar su trayectoria en la élite, donde asegura que continuará el cuadro blanquiazul "incluso sin apuros".

-¿Qué tal llevan usted y su familia la estancia en Málaga?

-Estamos muy contentos. Llevamos casi dos meses y gracias a Dios está todo saliendo bien. Solemos ir mucho al centro, a calle Larios a pasear, al Plaza Mayor... Nos gusta disfrutar de un paseo, que es lo que necesitábamos también en Alemania. Allí por la temperatura no era muy propicio y aquí estamos muy a gusto.

-Como alicantino quizá el impacto del clima para usted no es tan grande como para compañeros del norte.

-Eso es verdad. Estuve hasta los 14 años continuamente en Villajoyosa y aunque yo esté fuera cada mes suelo ir a casa a ver a mi familia. La verdad que este es un clima muy parecido al de Alicante y, aunque nunca había estado, Málaga me está encantado.

-También le hacía falta cambiar de vestuario para reencontrarse después de la mala experiencia en el Mainz. ¿Dejó de contar a raiz de la famosa expulsión o hubo algo más?

-Algún día me gustaría sentarme con el entrenador (Martin Schmidt) y comentar todo. Supongo que yo haría también cosas mal, porque un entrenador si eres el mejor del equipo, que no era el caso ni mucho menos, no te quita. No toda la culpa es de él, pero es verdad que me sorprendió mucho que pagaran lo que pagaron por mí y apenas tuviera oportunidades. Lo he pasado bastante mal y eso sólo lo sabemos mi familia y yo. Pero mi mujer siempre está conmigo y me dice que si todo eso ha pasado es por algo. Ahora lo que podemos es dar gracias.

-Por lo pronto pinta mejor. Llevaba demasiado tiempo sin continuidad.

-Es verdad que en el Galatasaray al principio de temporada tuve algo de tiempo, pero entiendo que es difícil que los jugadores jóvenes tengamos continuidad en Primera División porque siempre hay más experimentados y que dan otras cosas, pero el Málaga me ha dado todo el tiempo posible. He jugado prácticamente todo desde que llegué quitando Bilbao y Eibar por la expulsión con Las Palmas. Quiero agradecerle al club que apueste por mí cuando nos estamos jugando tanto como no descender.

-¿Cómo ha sido su adaptación a los compañeros?

-Es el mejor vestuario en el que he estado. Todo es sano. Cuando uno dice una mala palabra nos sorprendemos porque no suele pasar. Mira que cuando se entrena hay que decir cosas, porque somos 25 tíos adultos y hay tensión, pero aquí casi nunca hay peleas ni malos rollos.

-¿Y Míchel?

-Muy bien. Eso va por sensaciones. Cada jugador tiene un feeling con un entrenador e igual que con el Gato estaba bien con Míchel estoy incluso mejor. Con el Alavés se vio mi mejor versión. Necesitaba minutos y creo que ya los he tenido para coger ritmo, que me faltaba, y esta semana me salieron las cosas muy bien a pesar de la derrota.

-Decía el nuevo técnico que seguiría una línea continuista.

-El míster es muy listo, es muy experimentado y sabe lo que hace. Él no puede cambiar un equipo radicalmente en dos meses aunque tenga una idea muy distinta al Gato. Aunque es cierto que alguna cosa ha cambiado porque si no no echan al Gato, tiene muy claro lo que quiere en cada partido. Quiere cosas diferentes respecto al rival y mirando a las condiciones nuestras. Él no nos pide algo que no podamos dar. Además, su buen planteamiento según el equipo que tiene delante ya se vio la semana pasada.

-Estuvo muy cerca de bordarlo con los cambios si En-Nesyri mete ese cabezazo.

-Míchel es Míchel. Lo dice todo su nombre. Es un entrenador muy bueno como ya lo fue de jugador. Él lo puso todo en el partido y ya está también en lo que hagamos nosotros. Esto hay que enfocarlo más en los jugadores, que somos los que jugamos, y dejarle trabajar que seguro que lo va a hacer muy bien.

-Lamentablemente dos errores inviduales costaron el partido.

-Mis palabras después del partido se malinterpretaron pero son dos errores nuestros y hay que ser realistas. No es que nos crearan ocasiones. Son errores nuestros y da igual el jugador que los cometa porque al final todos fallamos. En Primera División cometes errores y te penalizan, y luego es verdad que parece que no estamos teniendo la fortuna que el Alavés por ejemplo sí tuvo para ganar un partido y nosotros tenemos que hacer muchas cosas para sacar los tres puntos. Yo creo que no podemos jugar mejor, pero es verdad que las sensaciones hay que dejarlas a un lado. Aun así, no te vas con el mismo sabor de boca contra el Athletic que esta semana con el Alavés.

-Dijo usted que "si no ganamos no nos quedaremos en Primera".

-Sí, pero de verdad que no quiero que se malinterprete. En esta Liga tienes que aprovechar cuando estás bien porque seguramente nos vengan partidos donde no estaremos tan bien y los perderemo. Pero yo creo que el Málaga es de Primera División y estoy 100% seguro de que nos vamos a quedar en Primera incluso sin apuros, diría.

-¿Cómo se vive la situación desde dentro?

-Estamos tranquilos y queremos transmitirle a la gente que esté tranquila. Debe estar peor la afición del Leganés o el Osasuna. Es verdad que no estamos en una situación buena, pero creo que la gente tiene que pensar que quedan once partidos y ganando dos estás prácticamente salvado. No es imposible. Es verdad que cada partido es una final, pero como ya vimos el otro día al Barcelona le costó ganarle al Deportivo muchísimo y cada semana va a ser una final no sólo para nosotros, sino para absolutamente todos.

-Camacho mantenía un discurso más tranquilizador apelando a los siete puntos de ventaja sobre el descenso.

-Es que es la realidad. Son siete puntos. Los de abajo sí que tienen que estar con miedo. El Granada ha ganado dos o tres partidos seguidos y se ha metido en la pelea cuando todos lo dábamos por muerto. El capitán tiene que transmitir tranquilidad a todo el mundo pero es que es la realidad. Nosotros estamos tranquilos dentro de la situación, que sabemos que es complicada. Nosotros no somos tontos, sabemos que es complicado pero no es el final. Quedan partidos y vamos a ganar seguro. Esta semana tenemos una final que hay que ganar, pero si no se gana es intentar no perderlo y salir con la mentalidad ganadora.

-El pesimismo es mayor porque se tenía el partido del Alavés marcado en rojo.

-Todos sabíamos que era el partido clave, pero qué le voy a decir a la gente. Es que hicimos todo para ganar. Yo creo que la afición puede reprochar más el partido contra el Betis, que no dimos el 100% en todas las jugadas mientras creo que contra el Alavés lo dimos todo. Fueron dos fallos nuestros. Pero el partido lo deberíamos haber ganado y quiero que la gente esté tranquila y que nos anime, que es lo más importante.

-También parecía que iba a ser la última bala del Gato Romero y al final se contrata a Míchel tras la derrota en San Mamés.

-Nosotros no sabíamos nada, nadie nos comentó nada. La verdad que estábamos muy a gusto, el Gato sabe manejar muy bien al grupo, pero es cierto que la racha no era buena. A mí sinceramente me dio mucha pena porque es muy buena persona y muy buen entrenador, pero si el club decidió eso es porque pensaba que era lo mejor para el equipo aunque nos estaba llevando bien. Pero con Míchel hemos cogido el impulso ese que los jugadores suelen coger con el nuevo entrenador.

-¿Cuál fue la reacción?

-Lo primero cuando cambias de entrenador es que te reactivas. A lo mejor el Gato tenía 15 jugadores que jugaban y los demás estaban un poco aparte, pero cuando llega un entrenador nuevo se encienden los 25 y las sesiones están siendo muy intensas.

-Ya hubo cambios significativos como la salida de Jony de la lista.

-Bueno, Míchel nos ha dicho que estemos tranquilos. Lleva tres días y pone el equipo en base a sus pensamientos de tres días. No puede saber qué cualidades tenemos tan pronto. Imagino que irá haciendo alineaciones y poco a poco cada jugador tendrá oportunidades. Estamos entrenando todos muy bien y luego hay que dejar aparte eso de que si no me pone o lo que sea. Cada uno debe asumir las cosas y trabajar y al final de temporada analizas tu situación, y si no te quieren pues ya lo verás. Lo más importante es que se salve el Málaga y al final lo más normal y lógico es que mires por tu futuro.

-El cambio que más urge es ganar por primera vez fuera de casa y ante rivales directos.

-Nos toca ganar porque si no lo haces se te sube el agua al cuello. Creo que al míster tampoco hay que meterle mucha presión, estamos trabajando bien y se ve en los entrenamientos. Son extensos y están enfocados a cómo juega el rival y cómo hacerle daño, que para nosotros eso es muy importante. Vamos a seguir en el camino que Míchel nos está marcando y estoy seguro que nos van a llegar las victorias porque el equipo está jugando muy bien.

-Su próximo escollo es el Leganés. Único equipo que les separa de los puestos de peligro.

-Va a ser un partido de los que te tienes que poner el mono de trabajo o si no no ganas. Ellos juegan diferente, son más de contención y saben bien a lo que van a jugar. Tienen un entrenador con las cosas muy claras y lo hacen muy bien. Vi el partido que el Leganés jugó contra el Deportivo y como no les aprietes te meten cuatro. Aunque estén por debajo de nosotros, como no iguales su intensidad vas mal. Luego puede que nosotros tengamos jugadores técnicamente superiores, pero como no los mejores en esfuerzo te pasan por encima.

-Aunque lo primero es la salvación, ¿se ve aquí la próxima temporada?

-Eso hay que preguntárselo a Arnau. Yo tengo muchas ganas de quedarme. No esperaría a final de temporada para ejecutar la opción de compra, por mí si me pone Arnau el contrato lo firmo esta tarde, pero eso no depende de mí. También está en manos de Míchel, que se quedará la temporada que viene, y es un conjunto de todo. Pero por supuesto que si dependiese de mí lo firmaría ahora mismo.