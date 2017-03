"Una semana dura para Demichelis"

Antes de ofrecer la convocatoria y dejar fuera de la misma a Martín Demichelis, el técnico quiso arroparle públicamente. Fue uno de los grandes señalados en la derrota contra el Alavés por sus errores pero no quiere perderlo: "Ha sido una semana dura para él porque es un tío responsable, no es un cualquiera en el mundo del fútbol, más allá de un día malo".

No fue la única frase de apoyo, su entrenador quiso destacar algunas de sus virtudes en voz alta y está seguro de que volverá a ser un jugador diferencial en el once. "No se puede poner en discusión su trayectoria y compromiso. A pesar de la experiencia, la situación te deja tocado, pero es adulto y se recuperará porque ha tenido muchos retos en su vida y este es uno más. Es consciente de la situación y va a aportar", dijo.

Otros nombres propios pasaron por su boca. Como el de otro elemento fuera de la lista, Adalberto Peñaranda. Su speech, lleno de elogios y puyas, dejan claro que lo quiere motivar para reengancharlo. "Sólo él sabe lo que le pasa. Tiene grandes condiciones, pero las tiene que poner en funcionamiento. Ha tenido un cambio de actitud muy positivo. No soy mucho de datos de los entrenamientos, pero revisándolos el jugador ha tenido un cambio de actitud increíble. Ha mejorado números y rendimiento. Es el mejor camino que debe tomar para que nos fijemos en él", desgranó.

Acerca de esa lista de 20, subrayó sus dudas y problemas de elección: "No llevo bien hacerlas, y más al nivel en el que lo jugadores están esta semana, están bien. Les dije a ellos que cuando uno hace convocatorias tiene tanto acierto como injusto es".