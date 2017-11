Hay sensación de indulto

Otra vez tocaron caras largas después de un partido de Copa. El Málaga está maldito y volvió a caer contra un Segunda. La sensación en el grupo es de indulto, porque ocasiones hubo -sobre todo en el primer tiempo para sentenciar- y de falta de ambición. Así lo expresaban en zona mixta tanto Juanpi Añor como Andrés Prieto, los elegidos por el club para analizar la eliminación a manos del Numancia.

"Nos ha vuelto a pasar otra vez. No hemos estado a la altura de lo que es vestir este escudo. Hemos quedado eliminados contra un Segunda y teníamos que demostrar que éramos nosotros el equipo de Primera", lamentaba Juanpi para el micrófono de SER Málaga y personalizaba en él para hablar de opciones de gol perdidas: "Se vio claro las ocasiones que tuve, que lastimosamente no pude concretar, no queda otra que seguir trabajando. ".

"Todos fallamos, esta vez tenía que fallar yo. Tuvimos ocasiones claras, solo con dirigirlas un poco para el lado eran gol. Nos vamos para casa bastante tocados", seguía el mediapunta, que diferenciaba dos mitades radicalmente distintas al hablar del choque: "Salió el equipo muy bien, dominando, marcando gol y no permitiendo que ellos tuvieran ocasiones. La segunda en un balón parado se volvieron a meter ellos".

En una línea muy semejante se movió Andrés Prieto al analizar el empate. "No nos gusta a nadie y menos de la forma que ha sido. La primera parte ha sido espectacular, nos podíamos haber ido con 3-0 y no hubiera pasado nada, y luego nos hemos partido", aseguró. Y es que "cuando no matas el partido puede pasar esto y nos ha pasado", añadía.

Fue un día complicado para el meta, que paró bien algunas ocasiones del Numancia. Prieto tuvo que jugar enfermo, como indicó. "Es época de virus y me ha tocado a mí. He jugado bien y ahora he empeorado", lamentó. Cabe recordar que ya hace una semana hubo que esperar tanto a Juan Carlos como a Chory Castro en los entrenamientos, afectados por un virus.

No obstante, el ex del Espanyol quiere ser optimista. "Ganas sigo viendo, pero determinadas ocasiones no han entrado", dice, y cierra sobre el bajón en el segundo tiempo: "Tampoco no nos hemos sentido tan cómodos como en la primera. El nivel también es que ha sido más bajo, pero es que el de la primera ha sido muy alto".