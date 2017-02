A la séptima, maravilla

Cuesta creer que al Málaga más vistoso de la temporada sea al que más se le está atragantando sacar una victoria. Ya sea por falta de suerte, por malas decisiones arbitrales o por no termina de creérselo en determinados momentos de partido, a Marcelo Romero le falta sumar de una vez tres puntos para no quedarse a medias. Para despistar a los que ven al Málaga aún luchando por no descender y, sobre todo, para encontrar premio a una larguísima sucesión de encuentros infructuosos en cuanto al resultado, seis ya con el uruguayo en el banquillo. Hoy, enfrente, una Unión Deportiva Las Palmas (20:45, La Rosaleda) tan talentosa como imprevisible.

Cuenta de nuevo el Málaga con la tranquilidad de saber que sólo el Granada venció esta jornada de los equipos de abajo, de esos que parecen empeñados en regalar la salvación más barata que se recuerda. Ayuda saber que la presión no es tal, pero no es óbice para dejar escapar de nuevo puntos de una Rosaleda que necesita algo más de su equipo. Una afición, por cierto, que recibirá de uñas a Sánchez Martínez -que ya pitó la ida- y a sus asistentes.

Si Camacho viera una tarjeta amarilla se perdería el próximo partido, en Eibar

Poco o nada variará su once Marcelo Romero con respecto al que empató en Villarreal. No ofrece dudas la línea defensiva, que recuperaría a Juankar si el técnico uruguayo quiere dotar de más presencia en ataque de sus laterales. De lo contrario, Miguel Torres repetiría en el lateral izquierdo. Keko, que ya fue titular en el Estadio de la Cerámica, volverá a ocupar la banda derecha, mientras que Chory Castro será el arma en la siniestra. Con Camacho, Fornals y José Rodríguez conformando la sala de máquinas, Charles tratará de responder de nuevo con gol a la confianza otorgada por su entrenador.

Un once que sólo espera a Sandro para terminar de perfilarse como el definitivo. Encuentra Romero sus hombres de confianza, que cada vez son más gracias a la reanimación del vestuario. Tal está siendo la pugna por entrar en las convocatorias que Ontiveros, que viene teniendo minutos, se quedó en Málaga. La mejoría de Jony y el regreso de Peñaranda a la convocatoria obligan a Romero a dar descanso al joven valor marbellí.

De la lista se baja también Juanpi, aunque la ausencia del venezolano viene motivada por unas molestias. el Gato, pensando en lo que viene por detrás, cree que no es necesario arriesgar con el recién renovado. "Tiene un gran nivel, es un futbolista que no quiere perderse nada, pero tenemos que tomar las decisiones para frenar ese ímpetu y tener precauciones porque lo necesitamos para toda la temporada", explicó el uruguayo.

Afortunadamente, las intensísimas lluvias de las últimas horas no tendrán relevancia para el verde de La Rosaleda, que aguantó perfectamente y hoy volverá a ser un tapete para sostener a dos equipos que pugnarán por el balón como método para conseguir la victoria. Las Palmas, un equipo vistoso durante toda la temporada, a buen seguro no se saldrá de su patrón habitual. Tampoco debería hacerlo -o al menos intentarlo- este Málaga, convencido de que el buen juego es la forma más factible de ganar partidos.

Del cuadro insular se espera mucho tras el mercado de invierno, aunque los buenos fichajes amarillos necesitan aún de adaptación. Pese a ello, los de Setién combinan dinamita y buen gusto de centro del campo en adelante, siempre con el bastión Roque Mesa acaparándolo todo. Desde ahí, Viera actúa de faro, de líder. Boateng imprime garra y gol, mientras que la zurda de Halilovic se convierte en una amenaza más. Arriba, el hombre de moda en la isla, Jesé Rodríguez, querrá que La Rosaleda alumbre su primer gol desde su regreso a la entidad canaria.

Vienen los hombres de Setién encumbrados -merecidamente- por lo mostrado en lo que va de año, aunque la clasificación dice que la distancia entre Las Palmas y el Málaga es de únicamente seis puntos. Por tanto, de vencer hoy, los blanquiazules se situarían a tiro de un partido de los canarios. Una distancia asequible para un reto diferente, el de instalarse en una zona templada en la que poder ilusionarse si se dan varios acontecimientos. Quizá termine en tierra de nadie, pero el Málaga se ve obligado a marcar territorio y a demostrar -con victorias- que está muy por encima de los claros candidatos a bajar a Segunda División.

Se espera una Rosaleda más poblada que en otros lunes, esos días tan poco apropiados para la competición liguera. El club se encargó de establecer una oferta para los universitarios, que por sólo diez euros podrán disfrutar de este interesante encuentro. Aun así, los horarios volverán a lastrar a los de Martiricos, que una vez más serán los encargados de abrochar la jornada.

Turno para el cambio, para que la ruleta del fútbol vuelva a hacer sonreír al malaguismo, necesitado de resultados. También el Gato, que busca el primer triunfo a su séptima vida en el banquillo.