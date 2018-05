La síntesis de José

José González se sentó ayer por última vez en el banquillo y en la sala de prensa de La Rosaleda. El técnico deja atrás un registro paupérrimo con la consecuencia de un equipo en Segunda División. El gaditano fue una de las partes del sainete al que le ha venido tocando poner voz ante las ausencias de los de arriba. Ayer, tras el choque, le tocaba hacer resumen.

"Ha sido una temporada difícil. Llevo media, no me imagino estar completa en el día a día. Hay que sacar lo mejor que se pueda sacar. El club debe pensar en el futuro, sentar unas bases y a partir de ahora no le queda más que crecer, porque en estos momentos hemos tocado fondo", explicaba.

Dentro de la incertidumbre el futuro preocupa. El técnico vuelve a hablar de Segunda, una categoría donde en su día entrenó al Cádiz: "¿Qué les digo? Pues que el Málaga es de Primera y circunstancialmente va a estar en Segunda no sé cuanto tiempo, porque subir a Primera es mucho más difícil de lo que la gente se cree. Vemos casos constantemente y espero que exista la tranquilidad y la serenidad para hacer las cosas bien desde un comienzo".

Del curso que se acaba, el gaditano continúa con la síntesis defendiendo a parte del grupo: "Esta temporada ha empezado lastrada por algunas cuestiones y no se ha podido levantar el vuelo de las circunstancias. Se ha dado todo lo que se tenía, que eso a mí me hace tener la conciencia tranquila, y una gran mayoría de sus futbolistas también lo han hecho. Habéis podido ver que los jugadores han metido la pierna, han ido al 1.000%, se han jugado lesiones graves como Adrián. Profesionales que no han tenido el premio que merecen en muchos casos. Sé que esas palabras suenan huecas al aficionado, pero tengo que decirlas porque lo he vivido".

Habla de la mayoría, no de todos. Reconoce casos particulares que describe normales: "Eso pasa en todos los equipos. No hay plantilas perfectas, pero a veces el gol esconde las miserias de los equipos. Pero cuando no hay aparecen y se manifiestan más". Y es que, asegura José, la pólvora mojada ha sido el principal motivo futbolístico -entre tantos extradeportivos- del descenso: "El problema real de este equipo es el gol, lo hemos vuelto a demostrar hoy [por ayer]. Cuando se planificó la temporada Rolan había metido nueve goles y ahora el máximo goleador nuestro sin penaltis lleva dos. Si hubiésemos marcado goles seguramente estaríamos en otra situación. Que no es el único problema, hay mil problemas, pero se pierden muchos partidos que no se deben".

De paso, se lava un poco la imagen José antes de decir adiós. "Cuando yo vengo podía haber esperado a otra oferta y la veía más clara de sacarla adelante, pero pensé que podía sacar adelante este grupo porque veía que había cuestiones que podían solucionarse y cambiar el rumbo pese a los siete puntos, pero me equivoqué", asegura. Cree haber hecho todo lo posible: "El equipo ha competido, mostrado un carácter agresivo, defendido bien, Roberto dejó de ser el mejor, hemos jugado a todo. No ha habido inmovilismo. Intento buscar teclas cada semana, ese es mi trabajo, pero no he dado con ella".

Para muestra, dice, un botón. "Hoy ha sido un ejemplo más. Hemos ido a jugar feo porque iban bien al contraataque pero queríamos cumplir y jugar feo porque no teníamos para moverla, pero ellos han metido la pelota y nosotros no", concluía José tras un partido que, cierto es, fue un buen resumen del insano bucle vivido.