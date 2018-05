A José González tampoco le gustó su equipo ayer. El Málaga volvió a hacerse daño en La Rosaleda con otra sonrojante derrota, esta ante el Alavés (0-3). Pese a ello, el técnico volvió a defender a los suyos ante las duras críticas: "Los jugadores están dando la cara. No hay ningún sinvergüenza. Me podéis decir que son muy malos, pero otra cosa no. Tengo la conciencia muy tranquila. Y los jugadores están dando la cara, sin ninguna duda. Tenéis motivos para pegar, tenemos 20 puntos. Me podéis decir que soy un entrenador malísimo, pero lo otro...".

"Era un partido para empezar ganando. Luego nos cogieron la espalda. Con 0-1 era difícil, pero aun así tuvimos ocasiones para empatar. Tras el 0-2, el equipo desdibujado...", explicaba el gaditano sobre el bajón que mostró el equipo en la segunda mitad, a lo que añadía: "Es el momento de agachar la cabeza y aguantar los golpes. Ya llevo encima la penitencia. No se pueden imaginar lo que es vivir esa sensación en el banquillo, perdiendo 0-3 en casa y peleando sólo por la dignidad. Es muy difícil aguantar ese chaparrón. Incidir en demasía no lo entiendo, no creo que se lo merezca nadie a nivel personal. Al final todos somos personas".

José fue cuestionado de nuevo por las oportunidades a los menos habituales, aquellos que tengan sitio para la próxima temporada o canteranos. Sobre los productos de La Academia, el técnico argumentó que "ahora mismo al filial del Málaga lo que le conviene es estar en Segunda B el año que viene más que los jugadores puedan jugar un partido en Primera con un ambiente como el de hoy [por ayer]. No creo que sea el momento para debutar. Si se generó esta circunstancia, la debemos asumir los que la generamos. Ahora mismo deseo que el filial suba, que no tenga lesionados o sancionados".

"El padre que viene con su hijo quería sembrar malaguismo en él y lo que menos deseaba era recriminar. El espectáculo no debió ser agradable. Empezamos perdiendo, se generaron nervios... El otro equipo jugó muy cómodo", se lamentaba José González tras el partido, en el que se celebraba el Día de la infancia, con multitud de pequeños malaguistas, apuntaba: "Merecimos el 1-1, pero es como el resumen de la temporada. Ibai marca con su pierna mala por la escuadra y nosotros fallamos un mano a mano de Bastón. Pero los culpables somos nosotros".

Uno de los protagonistas en la rueda de prensa del entrenador malaguista fue Andrés Prieto, que pese a los tres goles encajados, fue alabado por el gaditano, satisfecho con el servicio del guardameta: "Tenemos un muy buen portero con Andrés Prieto. No creo que devalúe al equipo si juega él. Roberto es un gran portero, pero Andrés se merece vivir esta circunstancia, merece competir. No tuvo suerte porque definieron muy bien. Las que pudo parar, lo hizo".

"Juanpi está con problemas en los isquiotibiales, todavía no está al nivel deseado. No lo vi entrenando bien esta semana, hasta que no entrene bien no estará en la convocatoria. El que no entrene bien no va a estar, y debe ser que físicamente no está bien", explicó sobre el venezolano y su no convocatoria en este último partido. El último nombre que salió sobre la mesa fue el de Esteban Rolón, único jugador sin minutos con José: "Jugar estos partidos en casa es muy difícil. El día de la Real nos pusimos por delante y fue otro tipo diferente. Debutar o jugar estos partidos no es ningún regalo, al revés. No hay nada que ganar, sólo que te recriminen".