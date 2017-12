"Mi situación cambió con trabajo, no podía bajar los brazos"

Chory Castro ha pasado de ser un jugador residual a acumular protagonismo conforme pasa la temporada. A día de hoy es indispensable en los planes de Míchel y nadie mete más goles que él. El charrúa estuvo en la tertulia de Málaga en la Onda de Onda Cero y habló sobre la situación del equipo.

"Dependemos de nosotros mismos y nos tiene que dar igual lo demás, tenemos que pensar en nosotros y ser egoístas. Faltando cuatro o cinco jornadas, si seguimos en esta situación, ya habrá que rezar", decía Chory, que cree que "es un punto de inflexión ganar fuera ante un rival tan difícil como la Real. Ahora tenemos que mantener la línea y seguir con esta racha. Estamos trabajando para que el equipo siga con esa confianza y esa dinámica de ganar. No necesitamos tan sólo jugar bien sino ganar".

Dependemos de nosotros mismos, nos tiene que dar igual lo que hagan los demás

Sobre su situación personal, aasegura que "ha cambiado con trabajo y aprovechando la oportunidad, estando preparado. Hay que seguir. Por más que en los primeros partidos no jugué, lo que no podía era bajar los brazos y ponerle fácil el trabajo al entrenador. Yo quiero estar todos los fines de semana dentro del terreno de juego, es mi manera de vivir y de disfrutar. Trato de aprovechar la oportunidad y si los resultados del equipo te acompañan mejor te puedes sentir en el campo", decía el zurdo.

Acerca de la relación con Míchel, Chory aseguró que "es la misma desde que empezó la temporada. Es muy difícil mantener conforme a todos, pero el equipo está metido en la causa y cada jugador que entra trata de responder, nadie baja la cabeza ni los brazos y eso nos hace más fuertes porque tenemos esa competencia sana que obliga al compañero a esforzarse más", relató, al tiempo que habló sobre el mercado invernal: "No me pongo a pensar lo que hace falta o no. Lo primordial es trabajar con los que estamos. Si el club o el míster deciden reforzar el equipo, bienvenido sea si viene a sumar".