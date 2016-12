"Es una situación que me incomoda"

Cinco días después, Juande Ramos y el Málaga pusieron fin a una desilusionante segunda etapa del manchego al frente del banquillo blanquiazul. Era el club quien hacía oficial la resolución del contrato del técnico "de manera amistosa", señalando también el agradecimiento a Juande por "su trabajo y honestidad", deseándole mucha suerte para el futuro.

Pero lo que no se esperaba es que Juande explicara los motivos de su renuncia. Lo hizo mediante una misiva que el propio club hizo pública, en la que el ya ex entrenador del Málaga deja claro que ha decidido desligarse de "una situación que me incomoda y no me satisface".

En parte, las aclaraciones de Juande Ramos recuerdan a aquellas que utilizó Fernando Hierro cuando dimitió, allá por mayo del 2012, cuando actuaba como mánager general blanquiazul. El de Vélez repitió en no pocas ocasiones que se iba "porque no me siento cómodo", haciendo referencia a la especial organización que tenía y tiene de puertas para adentro el Málaga. Ahora, Juande repite justificaciones.

El manchego inicia su carta recordando algo que él indicó en su presentación: "Nuestras expectativas eran máximas". Así, Juande expresó que "era un reto poder competir para llegar a los puestos europeos" y que "comenzamos la temporada de manera irregular pero supimos reponernos como conjunto, convertir La Rosaleda en un fortín". Además, Juande no pasó por alto la plaga de lesionados en su despedida. "Tuvimos lesiones de larga duración que el equipo supo sacar adelante con la ayuda de los futbolistas del filial, cuya aportación ha sido muy valiosa, jugadores que han tenido que pasar de competir en Tercera División a Primera, con el esfuerzo que ello supone", escribió.

El preparador de Pedro Muñoz se marcha del Málaga "creyendo que este equipo tiene muchas posibilidades de seguir creciendo y llegar al objetivo inicial". Es por eso que "he decidido tomar la decisión en este momento, cuando el Málaga está cómodamente ubicado en la clasificación en el undécimo puesto con 21 puntos y cuando todavía faltan tres partidos para terminar la primera vuelta".

Aunque Juande se reservaba lo mejor para el final de su carta. "Considero que jugar los partidos con la crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo. El fútbol es muy cambiante y ante situaciones adversas somos los entrenadores los grandes perjudicados. En este caso concreto, he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface", argumentó.

Por último, el técnico agradece "el respeto y el apoyo recibido tanto de la prensa como de los aficionados", haciendo un guiño también a otros departamentos del club: "Agradezco la colaboración recibida en el club por el presidente, la dirección deportiva, los trabajadores de toda la entidad y los jugadores. A todos les deseo muchos éxitos en el futuro porque serán los éxitos del Málaga Club de Fútbol".

La confirmación de su marcha del equipo de la Costa del Sol se produjo después de que Juande llegara en la mañana de ayer a Málaga. Estaba previsto que pasara por las oficinas del club para firmar los últimos documentos, pero no fue así, a pesar de que en el club contaban con ello. No hubo un penúltimo contacto en la que, hasta el pasado jueves, había sido su casa.

Porque la última visita de Juande a La Rosaleda se prevé que se produzca en el día de hoy, cuando el equipo regrese a los entrenamientos. En este sentido, la idea del manchego es la de despedirse de la que ha sido su plantilla, además de las diversos cargos del club que han trabajado en estos siete meses junto al de Pedro Muñoz, que ayer puso después de varios días de incertidumbre fin a su contrato.