Rehuyó Míchel mostrar una actitud muy contundente tras la eliminación a manos del Numancia. "En la ida se me ocurrió enfadarme y se montó un terremoto, pero ahora prefiero no hacerlo, aunque lo esté, y buscar soluciones", reconoció en primera instancia.

Se lamentó el técnico por los segundos 45 minutos de su equipo. "En la ida nos equivocamos en tres minutos, el resultado estaba hecho. La primera parte ha sido buena, hemos tenido ocasiones, como no podía ser de otra manera. En la segunda hemos entrado sin control del juego. Es triste decirlo, pero por mucho que generamos no marcamos. Me hubiese gustado pasar", explicó.

Mostró asombro el entrenador por lo vivido en la segunda mitad, en la que el Málaga apenas dispuso de dos ocasiones. "Lo hemos intentado de todas las maneras. Es increíble, hemos metido dos delanteros y no hemos pegado un buen centro. Los buscamos, pero muchas veces nos atropellamos", expuso, para lamentar que algunos de los suyos no aprovechasen la oportunidad: "De hecho, ellos tampoco han tenido tantas ocasiones y han metido tres goles. Es cierto que estamos nerviosos, tensos, pero hoy [por ayer] era buena ocasión para que muchos futbolistas se sumaran".

Sí habló de manera más firme para analizar la eliminación en sí. "Nosotros somos un equipo de Primera y no podemos permitir que en el cómputo global estemos eliminados. No es una situación lógica. Es imperdonable colectivamente", aunque quiso ponerse ya el chip liguero: "No podemos quedarnos aquí porque tenemos un partido importante y sabemos de la importancia, es una situación comprometida".

Cuestionado por el mercado invernal, fue conciso. "Tendremos que sacar lo del viernes con los que están aquí", pero sí reconoció que se está trabajando en la incorporación de un defensa: "Estamos hablando porque contamos con cinco defensas y estamos en un riesgo por tarjetas, defensas o por lesión, como ha pasado con Baysse. Si podemos arreglarlo antes de llegar a enero estaría bien. Están en negociaciones y esperamos que se pueda resolver en los próximos días".