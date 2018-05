El sueño de María Ruiz

La jovencísima María Ruiz tuvo otro momento de gloria en tierras canarias. Si en Alicante sentenció el triunfo, ayer rubricó la victoria ante el Femerguín. Jovencísima (17 años), no le tembló la pierna para dibujar una perfecta vaselina para batir a Aco y firmar el triunfo.

Tras el partido, Ruiz afirmó que "llevamos trabajando durante toda la temporada para conseguir esto. Estamos muy contentas y orgullosas de llevar al Málaga donde se merece. El Femarguín en su casa, con su afición, es muy fuerte, pero nosotras llevamos mucho tiempo trabajando este partido y hemos salido con unas ganas y una intensidad increíbles".

El técnico, Antonio Contreras, dijo que le había asegurado que iba a marcar. "Cuando Antonio me ha llamado para entrar y me ha dado esa confianza yo he saltado con unas ganas tremendas y sabía lo que quería hacer. Este gol lo he soñado durante mucho tiempo y por fin ha llegado", aseveró Ruiz, que tuvo una dedicatoria para el triunfo conseguido: "Es increíble esta afición y que hayan venido hasta aquí. Este ascenso es también de ellos que nos han apoyado durante toda la temporada".