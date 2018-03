Un sueño, varias frustraciones

Se acerca el parón por partidos internacionales. Al contrario de otras épocas no tan lejanas, el Málaga tiene pocos futbolistas que suelan acudir a defender a sus respectivos países. Sin embargo, algunos de ellos continúan manteniendo viva la ilusión de estar en la citación definitiva para el próximo Mundial de Rusia, que se disputará este verano. Diego Rolan, Fede Ricca, Youssef En-Nesyri y Brown Ideye son los cuatro hombres que continúan con la esperanza de llegar a colarse, pero la temporada avanza y el círculo cada vez más estrecho. Que estén fuera a estas alturas de sus respectivas convocatorias casi delata que lo tienen prácticamente imposible.

Uruguay no se acuerda de Diego Rolan, que no marca desde hace meses y se ha pasado muchas semanas en el dique seco por diferentes lesiones. Aguantó sin operarse a pesar de las recomendaciones médicas porque no quería perder la ocasión de luchar por ir a Rusia. Su gozo en un pozo. Tabárez ahora mismo ni lo contempla.

Su compatriota Ricca está ligeramente mejor situado que él. Es verdad que tampoco estará con La Celeste en la China Cup, pero estuvo en la prelista . Cualquier movimiento o eventualidad le pueden colar en la cita. En una prelista también estuvo En-Nesyri. De los pocos que está rindiendo en el colista, se cayó a última hora de la absoluta de Marruecos y se tuvo que conformar con la sub 23. Por último, está Ideye. Uno de los motivos que le trajeron al Málaga radicaban en su obsesión por volver a jugar con Nigeria. Aún no es suficiente para convencer a su seleccionador. Todavía tienen diez partidos ligueros para demostrar que, a pesar de jugar en el colista de Primera, están para un Mundial.