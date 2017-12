Mientras la dirección deportiva trabaja para reforzar al equipo en el inminente mercado de invierno, también hay un ojo puesto en cómo van las cosas a los malaguistas desperdigados por España y Europa. Son hasta seis y la suerte les ha venido sonriendo en esta segunda mitad de 2017 de forma dispar. Este es el balance que pueden hacer de la primera mitad de curso.

Quienes mejor pueden hablar de su periplo lejos de La Rosaleda son Bakary Koné, Michael Santos y Kuki Zalazar. Los dos primeros, más si se compara con su paso por la Costa del Sol. El fichaje del burkinés la pasada temporada fue un fiasco. Llegó desde el Olympique de Lyon y desde primer momento se mostró como un central impreciso y con problemas de concentración, lo que sumado a las lesiones mermó su aportación al equipo. Sin embargo ahora es titularísimo en el Strasbourg francés, donde suma 1.211 minutos en 14 partidos en un equipo que marcha en la media tabla. Parece improbable que cuente a su vuelta y tiene aún un año más de contrato.

A Santos le queda otro aparte de vinculación con el Málaga, hasta 2020, pero estará por ver qué sucede en verano. Aunque tuvo una pequeña crisis al comienzo del curso en la Liga 1|2|3, fue entrando en el Sporting hasta hacerse importante tanto en la delantera como acostado a la izquierda. Cerró 2017 marcando en dos partidos seguidos, los que lleva al frente del banquillo asturiano Rubén Baraja en sustitución de Paco Herrera, y ya lleva ocho tantos en 19 partidos. Aunque la cesión no incluía opción de compra, el jugador ya dejó clara su postura en noviembre al afirmar que le gustaría "seguir en el Sporting, pero la decisión no es mía, sino de las negociaciones que se hagan con el Málaga", y dio unas feas declaraciones sobre la afición blanquiazul, por la que tuvo, asegura, que cerrar sus redes sociales.

En lo que respecta a Kuki Zalazar, el ascenso frustrado del filial hizo que se le buscara acomodo fuera de Málaga. Pese a estar cerca del Albacete, finalmente recaló en el Cartagena y allí es uno de los responsables de que el equipo sea líder en el Grupo IV de Segunda B. El hijo de Zalazar dio el paso adelante en octubre para colarse en el once y desde entonces acumula 851 minutos en 15 partidos en los que ha firmado un gol, convertido ante el Extremadura, hoy segundo a un punto de los cartagineses.

En el otro lado de la balanza, dos canteranos y un ya prácticamente trotamundos. Adnane Tighadouini pasa su tercera cesión en el Twente, donde la situación individual y colectiva que atraviesa no es la más favorable. El equipo ha dado señas de recuperación después de tres partidos sin perder, pero sigue en descenso (18º con 15 puntos), mientras el marroquí únicamente cuenta como recurso. Cierto es que es prácticamente un cambio fijo, pero los minutos son escasos: únicamente 307 en los 11 partidos que ha jugado, únicamente uno de titular y sin completar el choque entero. Lo peor, que su contrato, firmado en 2015, no acaba hasta 2020.

Otro de los que no está aprovechando su estadía fuera de Málaga es Mikel Villanueva. Las circunstancias hicieron que el venezolano subiera al primer equipo la pasada campaña y tuviera minutos, e incluso por el accidentado mercado vivido este verano estuvo a punto de quedarse en el club, pero finalmente se marchó a un Cádiz donde no cuenta para Cervera. Entre octubre y noviembre jugó sus únicos siete partidos con el equipo y no fue hasta este último partido de 2017, ante el Tenerife, cuando reapareció en los últimos tres minutos de encuentro, pero no ha tenido incidencia en el ascenso meteórico del equipo hasta el segundo puesto.

Entretanto, uno de los ojitos derechos de la afición el curso pasado como fue Luis Muñoz parece que empieza a ver la luz en el Lugo y ha sido como parte del efecto dominó que supuso el fichaje de Ignasi Miquel por el Málaga. El costasoleño apenas jugó a principios de temporada, pero nada más salir el catalán rumbo a Martiricos, reapareció en el triunfo ante la Cultural Leonesa (3-1). Cierto es que se quedó en el banquillo en Huesca, pero volvió al once para cerrar el año ante el Rayo. No de la mejor manera, eso sí, porque el equipo perdió (1-2) y Luis se marchó expulsado.