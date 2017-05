El teatro y los sueños

Podría hablarse de que en el césped de La Rosaleda habrá 22 cuerpos y ningún alma. El Málaga tiene la cabeza en ganar, pero como siembra de cara a un año que viene que comience mejor y más ambicioso; incluso con sus jugadores pensando en reivindicarse en la planificación de Francesc Arnau. El Celta aún se lame las heridas del 0-1 ante el Manchester United y mira casi exclusivamente a la vuelta del próximo jueves en Old Trafford, el Teatro de los Sueños. Si Míchel vuelve a saber motivar a los suyos de ganar como inversión y Berizzo dosifica a sus futbolistas más de la cuenta, Martiricos puede volver a ver hoy otra gran obra blanquiazul.

Sea cual sea la disposición inicial, el maestro de ceremonias será de nuevo, cómo no, Sandro. El canario no entiende de que haya o no objetivos clasificatorios, ahora mismo es una máquina futbolística. De marcar, de asistir, de crear peligro, de sacar petróleo. Será el primer encuentro del 19 blanquiazul ya con una propuesta de mejora sobre la mesa. Se ha adueñado del minuto 19 y el "Sandro, quédate" es la banda sonora de La Rosaleda. Su hambre será por enésima semana consecutiva el faro del encuentro en clave blanquiazul y el motivo para animar al respetable.

Míchel parece haber encontrado su partitura y no quiere salirse mucho del guión que ha llevado a cinco victorias de los últimos seis encuentros. El daño de las bajas continúa ha cesado y no se esperan demasiado movimientos en el once que dibuje el entrenador blanquiazul. Obviamente, no estará Rosales. Y el experimento con Luis Muñoz se acabará para que Miguel Torres regrese a esa zona. Más allá del dulcísimo momento que atraviesa Sandro, otros jugadores están a un nivel bastante alto. Pablo Fornals sigue desatado, echándose el equipo encima y mejorando bastante sus prestaciones ofensivas. En general, el núcleo duro del centro del campo no baja del notable. Camacho de nuevo se parece a sí mismo y Recio ha aterrizado en el tramo final con las piernas muy frescas tras haber estado varios meses lesionado y bastante motivado por las zanahorias que le está dando su entrenador desde que llegó.

La defensa se ha asentado con Diego Llorente pidiendo a gritos que se haga un esfuerzo por él y Ricca convertido por el técnico en el "corazón del equipo". Las molestias con las que se fue del último partido son cosa del pasado y se le presupone titular, a no ser que a Juan Carlos, comodín itinerante, le toque de nuevo ser lateral. Igual el madrileño le arrebata la titularidad a Jony, aunque Míchel quiere seguir dando alas al asturiano para que continúe recargando baterías de confianza.

Está por ver cuánto se parece el Celta de esta noche al del pasado jueves. No sólo debe economizar esfuerzos y evitar daños Berizzo, sino que además dispone de fondo de armario para hacer modificaciones sin perjudicar mucho su atrevida forma de jugar. Además, eso estilo no se resiente, obra inequívoca del técnico. Por lo pronto, Wass, Tucu Hernández, Radoja y Pione Sisto se quedaron en Vigo. Tres de los tipos que más sustento dan a la creación y el equilibrio del juego más un elemento discordante en ataque capaz de cambiar el curso de los partidos con sus regates y arrancadas explosivas. Clara declaración de intenciones. Pero es que en el once podría variar hasta el portero (Iván Villar haría su debut en la élite bajo palos). Y la fotografía de los jugones esté más en el banquillo que en el verde. Mejor para el Málaga, que de vencer le arrebataría a los vigueses la undécima posición.