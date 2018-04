La temporada de suplicio pide una compensación

Para los departamentos de márketing y comunicación del Málaga hay por delante un reto importantísimo. Estimulante, pero no por ello menos complicado. El terrible suplicio que ha sufrido la afición malaguista no se cura solo con disculpas o comunicados, y ante la preocupación por cómo responderá el público en Segunda se requiere una compensación adecuada que anime a seguir en el carro tras el descenso.

El Málaga no es lógicamente el único en esta situación. Las Palmas fue el primero en tomar una decisión y los abonados de esta temporada tendrán gratis la próxima. La acogida de la afición amarilla no ha sido la mejor y hay cierta división entre los malaguistas sobre ello. Lo que se achaca en Gran Canaria es que la medida no es más que un cebo que tampoco compensa. Al final es lo deportivo lo que manda, y después de un año de malas decisiones no hay confianza en el trabajo del club canario para armar un proyecto interesante en Segunda. Hay semejanzas con el cuadro costasoleño en este sentido.

La última vez que el Málaga descendió los precios fueron desde los 250 euros en fondo a los 1.200 en tribuna, con carnés especiales que rondaron los 190 y 200, así como un abono infantil semejante al actual. La bajada no fue demasiado pronunciada, aunque luego se mantuvieron los precios a los que renovaron tras el ascenso, una estabilidad conservada en los últimos años. Es fundamental que la entidad afine para dar con la tecla que mueva al malaguismo a seguir enganchado. Con la campaña y necesariamente con movimientos que animen en lo deportivo.