"No me tiembla el pulso, se está trabajando bien"

El fútbol moderno es una variable tan compleja que crea controversia con cada detalle. Pese a ello, se sigue limitando a una ecuación simple e inamovible: los éxitos los determinan los goles y los puntos, y de ambos va escaso el Málaga de Marcelo Romero. Pese a ello, y tras enlazar cinco encuentros sin conocer el triunfo desde su llegada al banquillo, el Gato está tranquilo: "El equipo ha hecho un partido completo. Tuvimos varias oportunidades donde el balón salió de dentro de la portería. El trabajo se nota y la dinámica de apostar por el fútbol también".

Es incuestionable que la dinámica del equipo ha cambiado. Ayer en La Rosaleda un equipo dominó y generó, y el otro se limitó a anotar y llevarse los puntos. "Lo intentamos en la segunda parte, con 15 córneres y ocasiones claras. No tuvimos la cuota de suerte necesaria. Me voy contento porque el equipo lo está dando todo. El gol de ellos ha llegado en una jugada aislada, un golpeo desde lejos", explicaba el charrúa en rueda de prensa, en la misma línea y con la convicción de que el resultado fue injusto.

El aliento de La Rosaleda fue insuficiente esta vez. El estadio mostró muy buena entrada y la afición cantó como hacía tiempo que no lo hacía. El Gato lo agradeció: "Me ha gustado ver a La Rosaleda como hacía tiempo que no la veía. Han empujado al equipo, se nota cuando la afición está con el equipo. Los jugadores lo han dejado todo pero faltó la suerte. Ahora hay que pasar página".

Romero sigue confiando en su trabajo en estas semanas. Si bien es cierto que acumula un punto de los últimos 15 posibles, la mejoría es notoria. "El equipo está compitiendo a muy alto nivel, estamos jugando bien pero nos está faltando suerte. Creamos ocasiones y juego, insistimos en campo contrario. Lo han dejado todo y lo han intentado de todas las maneras", insistía el uruguayo que se contenta, de momento, con las buenas formas de los suyos: "No me tiembla el pulso porque se está trabajando bien. El trabajo se está viendo y solo falta que entre el gol para sumar los tres puntos".

Tres goles a favor son un pobre bagaje en estos primeros enfrentamientos con Romero al mando. La lesión de Sandro ha mermado ese acierto de cara a puerta y el equipo lo está notando. "Seguir trabajando durante la semana. Tenemos gente que hace gol. Lógicamente cuando no tienes ese tiro a portería hay que dar la tranquilidad para seguir trabajando. De esto solo se sale con el esfuerzo", apuntó el charrúa como solución a la falta de puntería.

"Duele la derrota, más de la manera que se ha dado. Se intentó con jugadas que pasaron cerca de la portería. Lo han dejado todo", sentenció un Marcelo Romero convencido de la capacidad de la plantilla de voltear una situación que puede pasar a ser más incómoda con el paso de las jornadas.