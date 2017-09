Confiado y con mucha tranquilidad aparecía ayer Míchel en la sala de prensa de La Rosaleda. Con un tono afable, el entrenador blanquiazul respondió a las preguntas de los periodistas con tres ideas básicas en su discurso. La primera, la confianza en la plantilla, "que no me los toquen", llegó a decir. La segunda, la autocrítica, asumiendo los errores en los dos primeros encuentros. Y la tercera, la unidad. Míchel se mira en el espejo de la pasada temporada y busca la comunión entre club, equipo y afición en busca de los buenos resultados que declaren de nuevo el estado de optimismo. También anunció cambios en el equipo que saldrá al césped de La Rosaleda, aunque no desveló nombres ni sistemas.

Comenzó el turno de preguntas mostrándose contento con la evolución del equipo en estas dos semanas de parón por los compromisos internacionales. "Se pueden considerar estas semanas como una minipretemporada. Hemos tenido que cambiar algunos aspectos. El equipo está mejor físicamente que cuando empezamos en julio, las ideas son similares en el juego pero hay aspectos que hemos conseguido cambiar. Eso demuestra que no podemos estar usando como coartada los jugadores. Si el día del Girona el equipo estuvo mal hay que mirar al entrenador, que tiene que darle una vuelta al equipo. Tenemos un buen equipo y lo vamos a demostrar. Tener regularidad en Primera División es muy complicado", decía. Fue la línea de su discurso. Atrás quedaron los mensajes a la propiedad a través de las ruedas de prensa. Míchel se muestra ahora optimista con las piezas que tiene, solo le queda encontrar las teclas que las hagan funcionar. "Los jugadores están bien porque creen en mí. El entrenador nunca les engaña, se equivoca pero no les engaña, por lo que ellos creen en mí. Eso es lo que más tranquilo me deja, que cualquier propuesta que les hacemos, la siguen y eso es porque creen en el entrenador. Y yo creo más en ellos, son buenos futbolistas. Cuando yo vine estaban en una situación peor de la de ahora, y eran muy buenos. Van a acabar diciendo hasta que el entrenador es muy bueno. Que no me los toquen", aseveró.

Las dos semanas sin partidos ha permitido al equipo trabajar y a los técnicos analizar lo sucedido contra el Éibar y el Girona. "Hemos perdido balones en el inicio del juego, somos de los que menos han robado en campo contrario. Pero hay una estadística que es un poco mentirosa. Es verdad que no hemos hecho ningún gol y hemos chutado poco entre los tres palos, pero no es verdad que no hayamos chutado ni llegado. El día del Girona, sin ser un partido bueno, tuvimos cuatro o cinco tiros, que no es lo mismo que vayan fuera o que los pare el portero. Estamos tratando de ser más incisivos en la presión y buscar situaciones que no hemos podido hacer en pretemporada. Hay tiempo para mejorar", explicó.

Enfrente estará el conjunto de Las Palmas. Los canarios viajan a Málaga con el casillero a cero, en una situación similar a la del Málaga, pero en la que recibieron una dolorosa goleada en el último encuentro, el que les enfrentó al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria y que acabó con 1-5 para los colchoneros. "Cuando pierdes dos partidos y tienes cero puntos las dudas llegan para todo el mundo. Pero creo que es un equipo que no hay mucha diferencia con el que está en décima posición. Tienen jugadores de muy buen nivel. En Primera División hay mucha igualdad y todos pasaremos situaciones complicadas", garantizó. Para tratar de superarlos en el verde, Míchel anunció cambios, aunque no desveló cuales. "Un cambio fundamental es la actitud y las correcciones tácticas. Seguro que vamos a ver un equipo distinto, algún jugador distinto, pero también estamos acondicionándonos, los jugadores están mejorando. El primer día había 14 jugadores y algunos no llevaban mucho tiempo trabajando, por eso ahora que tenemos más alternativas es fundamental la puesta en escena. Que mis jugadores intenten poner en juego lo que hemos trabajado".

No quiso irse el madrileño sin echar un capote a la afición. "Los que queremos que gane el Málaga somos nosotros, nuestra afición la primera, que siempre ha estado aquí. Es importante que esté con nosotros, es una noticia fantástica", concluyó.