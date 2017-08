Una tormenta previsible

La rueda de prensa de Míchel tras la derrota ante el Lazio no fue casual. Tampoco su atención posterior a El Larguero de la Cadena Ser. El técnico madrileño quería zarandear el ambiente porque ve que pasan los días y no llegan los dos refuerzos esenciales que pretende para que el Málaga dé un salto de calidad. Un mediocentro y un delantero. A los dos les ha puesto nombre. El de Javi García lo hizo público, el otro no. La respuesta de Al-Thani no tardó en llegar. Las vías de comunicación internas con el jeque funcionan con demasiados cortocircuitos en los últimos tiempos, entiende el entrenador, que decidió hacer público su descontento para acelerar las gestiones. El jeque salió raudo al filo de la medianoche. "Con todo mi respeto al jugador Javi García, no es nuestro objetivo para el Málaga, así que por favor cierren esa puerta", fue el contundente mensaje de respuesta de Al-Thani. Más adelante, matizó, ya de madrugada, que la fe en el entrenador era total: "Déjenme decirles que no tengo ningún problema con Míchel. Confío en él y creo que hará un gran equipo. Así que por favor no quiero que nadie piense que no hay confianza entre el entrenador y yo. El cazador en las turbias aguas. Mis palabras son claras para todos. Con todos mis respetos y aprecio a todos".

"Parece ser que hay dinero, ¿no?", acabó Míchel, con una sonrisa irónica, una de sus respuestas en la rueda de prensa ante el Lazio. La referencia fue evidente al pago del traspaso por Cecchini, por encima de los cuatro millones de euros. Estima el entrenador que esa cantidad podía haber ido dirigida a un jugador contrastado. Encendió al entrenador en la estancia en Países Bajos, aún más que la salida de Pablo Fornals, que se gastara rápidamente una cantidad en un jugador que no estaba bajo el radar de la dirección deportiva. Fue una operación gestionada directamente por Al-Thani y culminada por Arnau en Milán. El intermediario de la operación de Cecchini es el mismo que ofrece la opción de Rolón, sobre el que Míchel se pronunció en la sala de prensa, también con un mensaje implícito: "Yo de Esteban Rolón no sé nada. Cuando hablo con mi dirección deportiva me dice nombres. Y Arnau no me ha dicho que eche un vistazo a Rolón. Lo conozco pero lo que sé es lo que sale en los medios. Me han hablado de posibilidad, pero nadie me ha dicho nada sobre él". El mediocentro de Argentinos Juniors sigue en su país esperando a que su futuro se dilucide.

Cuando se airean en público diferencias de pareceres es que algo no funciona, más allá de las presiones que cada parte quiera ejercer. Evidentemente, Míchel maneja la escena como pocos. También incurrió en alguna contradicción en su discurso. "Yo me dedico a entrenar, no hago peticiones", dijo antes de sostener que había hablado el viernes con Javi García, al que puso en una situación algo delicada también: "He hablado con él y sé lo que piensa. El jugador estaría encantado de venir mañana mismo, pero no sé de finanzas. Para mí la prioridad es Javi García". De fondo está el descontento del entrenador sobre cómo funciona el club. Ha sido una constante en entrenadores que han pasado en la era jeque. Pero lo cierto es que, con su particular manera de dirigir, se vive la mayor serie continuada en Primera, los mejores años de fútbol en la ciudad. Eso sí, una opinión común entre quienes salen del club es que podría funcionar mejor.

"No he perdido ilusión. Aquí hay chavales que trabajan bien y vamos a hacer un buen equipo. Yo soy su portavoz y traslado el mensaje. Hay más abonados que el año pasado. El entrenador no pierde la ilusión y la afición, tampoco", también dijo Míchel en la animada velada noctura de declaraciones en la noche de sábado. No dejó caer que se le ha pasado por la cabeza marcharse, pero hubo momentos en Holanda que en la expedición se esperó una explosión de Míchel.

"El equipo se ha desmantelado y está costando mucho recuperarlo. En todos lo equipos he tenido que vender y no me importa construir, pero tengo que saber qué tengo. Me preocupa la falta de información. El tiempo corre y yo no tengo el dinero. Yo no sé", ahondó Míchel en sus peticiones.

Una tormenta previsible, en suma, por cómo había evolucionado la situación. Quedan más de 20 días de mercado, pero tras las marchas de tres titularísimos como Camacho, Fornals y Sandro Míchel ve que no se ha repuesto su marcha con futbolistas del mismo nivel. El caso de Javi García es la punta del iceberg del descontento de Míchel, cuya sintonía con Arnau no es lo fluida que era cuando aterrizó el técnico madrileño en el club.En el Málaga no se tiene constancia de la llegada inmediata de Al-Thani.