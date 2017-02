El triunfo sella la mejoría

Como la distancia con el descenso no había menguado considerablemente, en la balanza seguía pesando más el buen juego de las últimas jornadas que la ausencia de victorias. Pero el lunes llegó, y ello redondeó un muy buen trabajo. No sólo el que se hizo contra Las Palmas, sino también ante Real Madrid, Osasuna, Espanyol o Villarreal. El Gato al fin encontró resuello y ahora se espera que ese impulso venga acompañado de mejores resultados. Porque el charrúa parece que ya ha encontrado el trampolín desde el que relanzar a su equipo en la clasificación.

La liberación y la euforia experimentadas el lunes en el vestuario, según cuentan algunos de sus integrantes, fueron dignos de clasificación en eliminatoria europea. No era para menos. La plantilla sentía que el fútbol le debía una después de los buenos partidos hechos últimamente. Y ahora están seguros de que se ha creado un gran caldo de cultivo para seguir sumando resultados positivos.

La progresiva mejora se ha ido palpando jornada a jornada. Y encuentra gran parte de su explicación en la solidificación de un once y una manera de jugar. El análisis interno y externo coincide en que tanto Demichelis como Luis Hernández han traído una seguridad vital para la serenidad del juego. Dos futbolistas experimentados que han casado muy bien y que desde el primer partido han mostrado gran liderazgo y profesional. No hay más que repasar los minutos en inferioridad contra Las Palmas para encontrar que el Málaga no sufrió, tal y como muchos se temían, a pesar del evidente dominio del balón insular y sus acercamientos al área de Kameni. Y, como dicen en el fútbol, los jugadores buenos lo son por su rendimiento propio y por mejorar a los que están cerca. La ansiada seguridad defensiva está permitiendo a Rosales y a Juan Carlos atacar con más alegría. Va en el ADN de ambos subir al ataque con asiduidad, y qué mejor para hacerlo que sabiendo que tienen bien cubiertas las espaldas.

Ignacio Camacho es otro de los mayores beneficiados de la dupla de centrales que vino en el mercado de invierno. El maño tiene menos responsabilidad para sacar el balón jugado desde atrás y se siente más protegido, lo cual también le habilita confianza para acercarse al ataque más allá de las acciones de estrategia -empatado con Fornals, es con cuatro dianas el segundo máximo realizador del equipo-. José Rodríguez está jugando algo revolucionado, de ahí la cartulina roja que vio el pasado lunes, pero también aportando en el trabajo defensivo para aportar mayor consistencia en la línea medular.

En la parcela ofensiva se ha venido sufriendo la ausencia de Sandro y su capacidad para definir ante portería. Se desea su reaparición inmediata para volver a tener ese punch. No obstante, tanto Charles como Keko, que llevaban varios meses de lesión, han traído nuevos bríos al ataque. El madrileño ha tenido una evolución algo más lenta, pero ese futbolista decisivo por el que apostó Arnau en verano se vio al fin contra Las Palmas. La asistencia de gol para Charles debe darle mayor moral aún de cara a próximos choque.

Otro futbolista que está siendo diferencial con el Gato es Pablo Fornals. Se le nota feliz por jugar en la mediapunta, donde puede hacer el desgaste de presión y asomarse al área en busca del disparo o la asistencia. Romero le ha dado una batuta en esa posición que está exhibiendo con maestría.

En cuanto al brasileño, parece un canterano que acaba de debutar. Juego con los ojos inyectados en sangre, siendo ese futbolista pesado para el defensor que gestiona muy bien los espacios en el área. Los dos goles consecutivos que llevan son consecuencia de sus buenos movimientos como 9. La pieza que tanto se ha venido demandando estaba en casa.

Además, próximamente se unirán más efectivos al grupo. Ricca y Luis Muñoz ya son uno más (también se unió ayer Juanpi) y a Sandro se le espera para Eibar o Betis, está por ver. Más munición para el técnico.

No todas las semanas habrá enfrente un rival como el equipo de Quique Setién, que expone mucho y deja bastantes huecos atrás, pero bien es cierto que en citas complicadas, como la del Bernabéu o el Estadio de la Cerámica, el Málaga del Gato dio la talla. El estilo del charrúa empieza a consolidarse. Y diríase que combina lo mejor de Javi Gracia y de Juande Ramos, porque ha conseguido el equilibrio entre intensidad defensiva y alegría a la hora de atacar.