El último baile

Apura cada segundo, disfrútalo, tómalo como lo que es, algo tuyo y de nadie más. Porque aunque no haya nada que celebrar, estás viviendo un momento histórico, es el último aliento de Primera División y no puede saber nadie cuándo será el próximo. Nadie puede siquiera asegurar si volverá a pasar, aunque mejor pensar que sí, que es transitorio. El Málaga cierra la Liga en casa, ante una afición abnegada, que tras aguantar lo inaguantable, tras mil recibimientos gloriosos y cobrar a cambio sólo sinsabores, acudirá a su templo para un último plebiscito en el que gritarán fuerte lo que piensan de la plantilla y los gestores.

Sucede, por desgracia, que la vergüenza torera escasea. Muchos se atrevieron a afear el comportamiento del público en las dos citas más recientes en La Rosaleda. Sí, algunos de los mismos que se han borrado para la cita de esta tarde y que llevan toda la temporada arrastrando el escudo. Ni José lo aguanta más, harto de que se borren uno detrás de otro. Confiesa el técnico ante los medios que uno de sus mayores errores tiene que ver precisamente con eso, con defender a capa y espada a quien no lo ha merecido. Debe ser códigos del fútbol.

El Málaga cierra un década de gloria con mucha hiel, pero quizás lo ha merecido por cómo se ha desarrollado la entidad desde que Al-Thani es presidente y dueño. Esta vez no estará para la vuelta de honor, quizás porque nada o poco honorable ha habido en su gestión. Un año sin su presencia y el cortijo en llamas.

Igual deberían mirar al visitante de esta tarde y tomarlo como ejemplo. Sin masa social y sin historia, el B tiene unas estructuras sólidas que le han permitido recuperar el sitio en la élite en un sólo año después de una caída inesperada. Además, mantiene la categoría con solvencia y acariciando Europa. Y no lo ha hecho sino con currantes de esto. Alguno como Molinero estuvo en el Málaga en Segunda, otros como Portillo y Pacheco se criaron en la cantera. También anda Antunes, el típico jugador que no entiendes cómo no lo repescó el club.

Tiene prácticamente la misma identidad malaguista el Getafe que el Málaga. Y eso es desolador se mire por donde se mire. Tapia decía que el club necesita una reflexión profunda en todos los snetidos. Tiene toda la razón, pero como el Málaga se duerma en los laureles, a ver hasta cuándo besa la lona.

Pese al clima de sepelio que existe antes de esta última jornada liguera, todavía queda algún atractivo. Lo dan, sobre todo, los dos chicos que jugarán. Álex Robles será titular y se espera que Juan Cruz tenga minutos aunque sea en la segunda mitad. Málaga necesita estímulos y ver canteranos dar sus primeros pasos en la élite siempre consigue que se escapen medias sonrisas.

José no quiso dar el once ni tampoco grandes pistas. Sólo vino a decir que su apuesta por los tres centrales en Barcelona ante el Espanyol fue tal desastre que no cree que repita. Eso reduce las cábalas a la línea de cuatro hombres atrás. ¿Cómo se pueden combinar? Con lo que tiene, Luis Hernández será central. Le puede acompañar Diego González, lo que provocaría que un centrocampista hiciese de lateral (se apunta a Iturra o Lestienne). Robles, ambidextro, actuará en uno de los flancos. También hay una alternativa, que sería tirar de Robles y González en las alas y que Lacen fuese central, uno de los motivos que esgrimieron los técnicos para su incorporación.

El gaditano todavía puede superar en su carrera particular a Míchel, despedido con once puntos en su haber. José está en nueve estancado. La estadística siempre encuentra rincones en los que colarse.