Un último giro pone a Mikel en el Cádiz

Ahora sí, Mikel Villanueva jugará cedido en el Cádiz. El futuro del central venezolano se ha movido de un lado al otro de forma radical en las últimas semanas, y cuando parecía que se iba a quedar como complemento, el Málaga ha dado luz verde para que el futbolista se incorpore a préstamo a la disciplina amarilla. Ayer mismo, de hecho, ya se ausentó de los entrenamientos con sus compañeros.

Aunque en primera instancia se dejó a Mikel fuera de la concentración en Holanda para que resolviera su futuro, la espantada de Jorge Meré hizo que el Málaga considerase la posibilidad de que siguiera y ha contado con minutos regulares en la pretemporada. Aunque su rendimiento no causó un buen impacto, la lesión de Miguel Torres podía volver a abrirle la puerta. Finalmente no será así y tendrá en la Tacita de Plata la oportunidad que no iba a tener en Málaga.

Pendientes del futuro de Luis Muñoz, Míchel cuenta con Luis Hernández, Baysse y Torres como centrales a tiempo completo, mientras Ricca se ofrecerá como una posibilidad puntual.