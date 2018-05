El último renglón

Resulta muy curioso como el deporte el deporte mezcla los guiones. Una fusión de destinos con el Málaga como probeta. Mientras su primer equipo masculino desciende a las catacumbas después de una década gloriosa en Primera, su homólogo de la sección femenina viaja en sentido opuesto. Un cruce de caminos que el equipo de Antonio Contreras pretende tomar con la fase de ascenso como salvoconducto a la elite. Un trampolín en el que se sube hoy a las 17:00, donde recibe en Cártama al CD Femarguín canario. El otro rival es el Sporting Plaza Argel alicantino, más conocido como SPA Alicante. La promoción de este grupo se disputa en un formato de liguilla, que empieza esta tarde y acaba el próximo 17 de junio. Ese día solo uno sellará el billete rumbo a un nuevo universo.

26 partidos jugó el conjunto blanquiazul hasta alcanzar este punto. 23 triunfos para dominar con suficiencia el Grupo 4 de Segunda División, donde llevaba justo 10 años sin tener la manija. Una máquina de perforar la red rival (129 tantos) y guardar la propia (6), con Adriana Martín como punta de lanza con 43 dianas. Un equipo que debe andar cuatro pasos para subirse al ascensor. "Hay ilusión por saber lo que se juegan, es algo bonito para el club y la ciudad. Están más unidas que nunca", reconoce Contreras, técnico que llegó en verano para darle otra marcha al club. Hasta hoy los resultados le avalan, pero su nota se pone en junio.

Él es consciente, su vínculo con este Málaga resulta singular. "Fíjate si tengo ganas de ascender que los reduzco a tres. El que consiga nueve puntos es equipo de Primera, esa es mi idea. Soy de Olivenza, un pueblo de Badajoz, a 600 kilómetros de Málaga, y si en mi primer año fuéramos capaces de conseguir el ascenso... Es un reto personal que me he marcado y ahora no me voy a bajar. No valen excusas, el primero para mí, y con esa exigencia que me transmito a mí mismo vamos a ir", admite con sinceridad.

El entorno del equipo destila una sensación única, es el momento. Lo refrenda también el que lleva el volante. "Sin duda. Te lo demuestra desde el primer día que el club ha apostado porque el equipo esté en Primera División. Si estamos ahí será momento de hablar de la otra apuesta. Primero hay que ir paso a paso", asegura Contreras, que habla del crecimiento de su conjunto: "Que las chicas del Femenino han enganchado cuando hace algunos meses no se hablaba de ellas es la realidad. Con esa realidad no existe presión alguna, solo estar orgullosos de lo que estamos viviendo".

También parece confluir el contexto para que el Málaga vuelva a compartir mantel con los mejores, acortando esa brecha existente. "Por historia el Málaga Femenino ha sido un equipo que ganó dobletes y que ha estado arriba. Yo he tenido la suerte de enfrentarme a ese Málaga y al Málaga no tan bueno, cuando no corrían buenos tiempos. Ahora que otra vez que empezamos a engancharnos, es el momento de que en el mejor momento del fútbol femenino estemos unidos y esto no se escape. Que no haya un tiempo muerto que no sepamos donde se encuentra el Femenino", reflexiona el entrenador extremeño, que repara en un detalle sustancial: "Ahora que hemos encontrado un hueco en la ciudad y en el club es el momento de no dejarlos tirados".

La receta en el vestuario malaguista se lee de forma nítida. "Debemos de tener claro que ascender pasa por no cambiar nada de lo que hemos trabajado", explica Contreras, que habla del Femarguín y el SPA Alicante, últimos escollos: "Son dos equipos que han jugado la promoción, los dos no han sido capaces de, saben lo que es perder una promoción. Nosotros vamos con la ilusión de no saberlo y eso nos tiene que hacer jugar más tranquilos".

El camino empieza hoy en Cártama con las canarias, equipo que más goles hizo (240) de toda la categoría y que llega solo conociendo a qué sabe la victoria. "Te tienes que fijar en ti, creer en tu trabajo y en tus opciones", recomienda mientras le lanza un guiño a la grada: "Creo que con el apoyo de todos ese aliento se va a notar. Cuando nos falte algo de oxígeno nos vamos a dar cuenta de lo importante que es la afición del Málaga, que nunca ha dejado tirado ni a su club ni a sus equipos".

Sostiene una creencia ciega Antonio Contreras en "la casta y el carácter ganador" del Málaga Femenino. Pone en valor el preparador blanquiazul la trayectoria. "Contento porque lo que son resultados, que es lo que aparece al mirar la clasificación, se puede ver que han estado a nuestro favor. Le sumaría mucho sacrificio de las jugadoras y también trabajar como profesionales aún sin serlo del todo. Eso no aparecerá nunca escrito en un papel, pero si es digno de mención. Han sido profesionales y no es fácil en un mundo donde, de momento, no lo es", considera. Toca escribir el último renglón, que se divide en cuatro trazos.