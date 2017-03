El último tren en la sub 21 para Sandro

Sandro dejó de jugar con la sub 21 demasiado pronto y ahora parece regresar muy tarde. Noviembre de 2014, ahí quedó escrito el hasta ayer último capítulo del canario con las inferiores de la selección. Él, que fue un habitual en los distintos escalones, fue otra de las víctimas del funesto 1-2 con Serbia, que dejó a la rojita sin opción a defender el Europeo conquistado el año anterior y, peor aún, sin billete para los Juegos Olímpicos. Ahora Celades, también seleccionador por entonces, le brinda la opción de subirse al que sería su último tren como sub 21: el Europeo de Polonia del próximo junio.

Busca un último banco de pruebas el seleccionador nacional y ahí aparecen los sonoros goles de Sandro con el Málaga como alternativa. Imposible obviarlos, más aún cuando la sub 21 no anda muy sobrada de delanteros. El propio Celades reconoció ayer que era el momento de llamarlo de nuevo. "Hace tiempo que no venía. La competencia es muy grande y a veces no pueden entrar algunos jugadores. Esta va a ser una buena oportunidad para ver a algunos de ellos", comentó el técnico.

"Es un orgullo representar a mi país y también al Málaga allí", declaró el delantero

Un amistoso ante Bélgica que finalizó 1-4, el 13 de noviembre de 2014, fue la última vez en que Sandro se vistió de rojo. Ese bolo simbolizaba el fin de una era, de ahí que ni sorprendiera la dura derrota, pues más dura había sido la caída ante los serbios. Sandro fue titular y al descanso entró en su lugar Deulofeu. Tenía 19 años y muchas oportunidades para continuar, aunque no llegaron.

Pero las oportunidades en el fútbol son cíclicas. Sandro cumplirá 22 años el 9 de julio, diez días después de la final del próximo Campeonato de Europa. Así que la cita en Polonia es un bonito escaparte para su despedida con la sub 21. El 23 y el 27 de marzo tendrá que convencer a Celades. Respectivamente, en Murcia ante Dinamarca y contra Italia en el Olímpico de Roma. "Estoy contento de volver a la selección después de tanto tiempo. Para mí es un orgullo poder representar a mi país y estoy con muchas ganas de ir y seguir peleando. Desde siempre tuve la suerte de ir convocado y defender a mi país", comentó el canario poco después de conocer la noticia.

Hasta para eso le está viniendo bien a Sandro el paso por Málaga. "Doy las gracias a mis compañeros, porque sin ellos esto no sería posible. Estoy con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando día a día y voy a ir allí a representar también al Málaga", correspondió.