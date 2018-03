"La única cosa que le queda a la plantilla es honrar el escudo"

"La única cosa que le queda a esta plantilla es honrar el escudo del Málaga, que respeten el escudo y al final de temporada finiquitar y cada uno a su sitio y ya está". Así de duro se mostró un ex jugador del Málaga como Henrique Guedes Catanha, que fue el invitado de la tertulia de Onda Cero Málaga. El internacional por España añadió: "Es una pena porque la cosa fue muy mala desde el principio con el director deportivo y es muy difícil seguir en esa línea. Hay que limpiar y hacer las cosas bien desde el principio para acierto del futuro. Si van a seguir con los mismos que lo sepan todos y empiecen a trabajar de verdad. No llegar al club, entrar y salir. Hay que trabajar de verdad dentro del club, si no lo haces el club se va a hundir más todavía".

También arremetió duramente contra la dirección deportiva que encabeza Mario Husillos y sus fichajes invernales: "En el mes de enero tampoco. Los que llegaron tampoco hicieron nada. Fue realmente muy mal de parte de todos, la parte que corresponde al director deportivo es difícil porque la afición espera una plantilla fuerte y realmente no tenemos nada. Ahora mismo hay que cortar los errores para empezar fuerte la próxima temporada. Ocho jugadores para nada en invierno. Infelizmente tenemos que hablar así, es que es la realidad y tenemos que ser claros".