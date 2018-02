"No vamos a rendirnos"

Que creer es gratis. Que creer es una cuestión de actitud ante la vida. Que creer es tirar de coraje y corazón, como reza el himno. Y si la realidad te dice que no, tú dices que sí, te rebelas ante ella como gato panza arriba. No, mejor como leones enjaulados locos por romper barreras. Para salir de los puestos de descenso hacen falta guerreros. Eso, al menos, piensa José González, entregado ya a una pareja de delanteros formada por Brown Ideye y Youssef En-Nesyri.

En el campo no dan un balón por perdido. Debe ser verdad que creen en la salvación. Desde luego, las últimas declaraciones del nigeriano y el marroquí son calcadas. La sintonía de ambos en el césped encuentra continuidad en sus respectivos discursos: "No nos vamos a rendir". Pese a las derrotas, da la sensación de que los nuevos han aportado algo de espíritu al vestuario.

"Decirle a los aficionados que nosotros no nos vamos a rendir y esperamos que nos sigan apoyando de esta forma, dándonos ese empujón. Entiendo que ahora mismo son tiempos difíciles para todos nosotros, pero creo que todo irá a mejor. Quedan 15 partidos y creo que es posible ir hacia arriba". Son palabras de Ideye, que fue elegido MVP del encuentro frente al Valencia.

Un día antes, En-Nesyri aprovechó las redes sociales para arengar a los aficionados malaguistas: "Aun siendo lo joven que soy y con lo que me queda por aprender en este mundo del fútbol, sé con claridad que esto se va sacar adelante y saldremos de esta situación. Sólo pido tiempo y ganas, para que no decaiga la ilusión en estos colores. En el próximo partido nos dejaremos la piel en el campo y poco a poco y con vuestra ayuda salvaremos al equipo. Quedan partidos y lo último que se pierde es la esperanza. ¡Aquí no se rinde nadie!".

Ideye se mostró muy contrariado con la labor arbitral. Durante el partido contra el Valencia no pudo contener ciertos gestos de rabia. Hasta la emprendió a golpes con el césped en alguna ocasión tras reclamar un penalti a Trujillo Suárez. "Es muy triste perder un partido así como este. Para mí es muy difícil, porque el equipo no está en una situación como para perder un encuentro de esta manera", lamentó el delantero nigeriano, que al fin consiguió su primer tanto con el Málaga (primero también en la Liga). Le sabe regular, todo hay que decirlo: "Por un lado estoy feliz y por el otro, triste. Para mí, ha sido algo positivo marcar mi primer gol para mi equipo, pero desafortunadamente nos llevamos una derrota".

Su pareja de baile en el ataque blanquiazul, En-Nesyri, insistió en enviar mensajes optimistas a la gente: "Después de lo ocurrido en el partido anterior solo quiero pedir fe y esperanza en este equipo, que de peores situaciones ha salido". De alguna que otra crisis de juego y resultados sí que ha salido el conjunto de La Rosaleda, que desde que es Málaga Club de Fútbol sólo ha sufrido un descenso de categoría, aquel de la temporada 2005-2006.

Desde que José González llegó al Málaga, el equipo blanquiazul ha disputado cinco partidos, en los que sólo ha conseguido sumar dos tantos (de hecho son los únicos goles blanquiazules en todo 2018). El primer gol lo firmó En-Nesyri en su debut al frente del banquillo del Málaga en Eibar. El segundo fue este último de Ideye. Aunque José González contabilizaría el de Diego González al Valencia anulado por el árbitro y que llegó tras un toque del propio Ideye. Pero lo que cuenta es lo que cuenta.

Habrá que seguir viendo a esta pareja en acción. El Málaga juega ahora un fútbol muy directo, en la que ambos tiene un protagonismo absoluto. Casi todos los balones se juegan en largo para que los peine En-Nesyri o para que los baje Ideye. Juntos, aunque no son precisamente habilidosos, obligan a las defensas rivales a extremar precauciones. Sobre todo porque son muy intensos y entorpecen la salida de balón del contrario. No todo son goles. Y si la apuesta del Málaga es la que se está viendo, ellos encajan mejor juntos que Bueno, Borja Bastón y Peñaranda (aún lesionado).

El gran perjudicado, de momento, por esta manera de jugar es Adrián González. El centrocampista era fijo para José. Unas veces en punta y otras de pivote. Pero ante el Valencia estuvo en el banquillo y no tuvo minutos ni como recambio. La última vez que no jugó un solo segundo por decisión técnica fue en el Málaga-Leganés (15 de octubre). Habrá que aguardar para ver si en San Mamés, José sigue confiando en los mismos atacantes. Ellos, desde luego, tienen hambre de gol y salvación.