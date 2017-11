Lo ve como un acicate

No es amigo Míchel de dejar escapar la Copa. Por más que la situación liguera sea preocupante, el madrileño se toma el encuentro ante el Numancia como un acicate para lo que se dibuja en el horizonte. "Vamos a hacer algunos cambios pero otros no vamos a poder, no tenemos muchas posibilidades", comenzó el técnico, que hoy dará la convocatoria, para explicar que cualquier partido es importante llegados a este punto: "Entiendo que hay que ir a ganar todos los partidos, es una competición oficial y ganar siempre es muy positivo. No podemos admitir jugar de cualquier manera con la camiseta del Málaga. Tenemos que afrontar todos los partidos con la máxima intensidad, tenemos suficientes argumentos como para ganar el partido. Enfrente tenemos un equipo bien organizado, pero nos sentimos con fuerza e interés como para ganar el partido, sin excusas".

Incidió el preparador en la trascendencia de sumar estímulos positivos, una vez que llegan choques importantes en la competición doméstica. "No veo ningún beneficio en que te eliminen de la Copa y más con un resultado tan cercano. Estamos bien, jugando mejor y entendemos que tenemos una opción buena y que tenemos que pasar, siempre teniendo el máximo respeto hacia el Numancia. Hasta enero no tendríamos la siguiente ronda", comentó.

Emerge esta vuelta copera como un trampolín para que los que tienen menos minutos reivindiquen espacio. "Poco a poco vamos viendo que hay muchos jugadores entre los que podemos elegir para hacer la alineación. Tenemos 14, 15 ó 16 jugadores para elegir y eso es bueno. Si en la Copa se suma alguno más, pues qué bien para el partido del Levante", explicó Míchel, que espera que alguno más dé un paso adelante: "Puede ser una oportunidad para cualquiera, como ha pasado también en Liga, estamos jugando todos y es un partido que hay que jugar para ganar, exactamente igual que el del viernes. Es una oportunidad para demostrar como han hecho otros compañeros que se puede ganar uno el puesto en cualquier partido, los necesitamos a todos".