La rueda de prensa de Marcelo Romero de ayer tuvo momentos tensos. De explosión y de reivindicación. Sobre todo en una respuesta ante el malestar de quienes creen que su llegada al banquillo no está aportando al equipo. "No venimos a llevarnos el dinero, venimos a trabajar y queremos un Málaga lo más alto posible. Yo voy a defender al Málaga gane o no gane dinero", fue lo más destacado del charrúa en esa afirmación.

Pero no quedó ahí, pues dicha contestación duró largo y tendido, casi tres minutos. "Tiene la razón de poder dudar. No hay que olvidarse que uno es de aquí. Yo voy a defender el proyecto lo que me dejen. El equipo está trabajando. No están saliendo los resultados. Ya han pasado muchos entrenadores de renombre, muchos entrenadores que han prometido muchas cosas. Voy a trabajar con mi equipo a muerte. Esto tiene que tener su tiempo. No es de hoy para mañana. Todo requería de muchas cosas que al final, a lo largo de la temporada, iremos mejorando. Somos gente comprometidos", añadió.

En cuanto al encuentro en sí, no quiso poner paños calientes. Y reconoció los méritos del rival, aunque sonó más bien a tirón de orejas por los errores propios. "El partido se definió por errores nuestros. Fallos que nos costaron los goles. El equipo tenía que mantener el resultado con experiencia. En momentos puntuales tendría que haber estado más firme. Tenía que haber aguantado ese gol. Es una lástima cometer errores que nos costaron los goles", insistió el Gato, que pareció mandar un aviso a algunos de sus futbolistas: "El trabajo que estamos haciendo es bueno y positivo. Tenemos que ser conscientes dentro del campo, tenemos que ser protagonistas, tenemos que jugar y competir. Sin competir es difícil ganar partidos. Cada uno se tiene que ir a casa pensando en si lo hemos hecho bien o mal. El Betis demostró que quería ganar. Nosotros por momentos quisimos, pero nos faltó un plus. No salimos en la segunda mitad al mismo nivel. Queremos que sea un equipo sólido y competitivo. No estuvimos a la altura que estuvimos partidos atrás. Nos pasó en Eibar. Tenemos que recuperar el camino del trabajo".

Una vez más, los problemas de puntería fueron objeto de debate. "Las ocasiones cuando las tienes y no las conviertes te pasan factura. No estuvimos acertados de cara a portería. Ellos tuvieron dos claras y las convirtieron. Nos está costando la definición. Al final nos damos cuenta que nos está costando puntos", aseguró Romero, que también habló de los pitos en el cambio de Jony por Keko: "Es normal, al público le cae muy bien. En ese momento hay que tomar decisiones. Jony está pasando por un buen momento e intenta ser muy ofensivo a pierna cambiada. Keko debe estar tranquilo".