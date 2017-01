La verdad de 'Micho': "Me debía volver aquí"

Hace prácticamente cuatro años y medio que Martín Demichelis firmara por el Atlético de Madrid tras dos campañas y media en Málaga. Su marcha dejó a parte de la afición enfadada por la denuncia del argentino al club por impagos y, además, por los cinco millones que sacó el conjunto colchonero cuando el central se enroló en el Manchester City apenas unas semanas después. Ayer, en su vuelta a La Rosaleda, quiso aclarar su verdad antes de volver a enfundarse la camiseta blanquiazul.

"Después de la pretemporada con el Atlético, Pellegrini necesitaba un marcador central. Yo no era la primera opción, pero optó por mí al final del mercado. Se habló mucho de que ese dinero tendría que haber ido al Málaga, hubiera sido sumamente útil", reconoció el argentino, al mismo tiempo que aclaró que los términos de su salida hubieran sido distintos de haber continuado en Málaga: "Si Demichelis renueva con el Málaga no hubiera costado cinco millones. El Atlético necesitaba un marcador central y querían a un jugador del Ajax (Alderweireld) que costaba cinco millones. Sacaron por mí el dinero que necesitaban. Si llego a renovar, salgo por la deuda".

Precisamente, Demichelis no pasó por alto aquella denuncia por impagos que encendió al malaguismo y que, entre otros motivos, ha alimentado aún más las dudas sobre su fichaje. "No reclamaba la deuda que tenía con el plantel, hay tiempos en los que Hacienda te obliga y nos toca a los futbolistas pagar los platos rotos", aclaró un Micho decidido a mandar este tema al olvido: "Se me tildó de pesetero, pero yo vine a ganar la mitad de contrato que en el Bayern, no podía permitirme perder más dinero, sólo pedía lo mío. No reclamaba la deuda del plantel sino yo lo que yo saqué de mi bolsillo para tributar correctamente".

A sus 36 años, Demichelis vuelve a Málaga a "aceptar este enorme desafío a pesar de no venir con actividad ni ritmo de partidos". De hecho, el de Córdoba sólo disputó en lo que va de campaña 99 minutos con el Espanyol: "¿Presión? Ninguna. La obligación es igual que en aquel momento [por su primera etapa en Málaga]. Me gusta y vengo a aceptarlo con responsabilidad".

Ya en verano existió la opción de su fichaje, pero el club desestimó la posibilidad ya que las condiciones no eran del todo favorables. Ahora, Demichelis firma por el mínimo profesional. "Creo que me debía volver, en este caso a coste cero. Deportivamente aquí viví dos años y medio muy intensos e inolvidables. Ese grupo pudo salir de una situación muy difícil y después se disfrutó de la Champions a pesar de los problemas en los escritorios [por los despachos]", comentó.

Micho formó una histórica pareja de centrales junto a Weligton y, tras el paso a un lado del capitán, le toca al capitán recuperar el dorsal número 3. Demichelis reconoció que "se me olvidó preguntar por los dorsales libres" y dije que "sería un gran honor vestir un número que significa tanto, pero quería hablar con Weligton". El argentino indicó que la conversación fue "muy emocionante" y se definió como "un afortunado" por portar ahora el dorsal del defensor brasileño.

La misión de Demichelis será la de reverdecer una aciaga línea defensiva, para lo que dará "la experiencia y el recorrido que tengo". Le toca "tener que hablar con criterio desde atrás y dar claridad" para "aportar del día a la noche". Lo que está por ver es si Marcelo Romero le sitúa en el once inicial para el encuentro del Bernabéu. "No he hablado con el Gato de lo futbolístico, no sé si seré titular o no. Esto se va a ver en el día a día. Uno quiere jugar siempre pero tiene que ser honesto con la realidad. Vamos a hacer un análisis rápido para ver lo que es conveniente para el club", señaló en rueda de prensa.

Regresa a Málaga un "apasionado de la táctica" a elevar un listón defensivo que está prácticamente a ras de suelo. Lo hace Demichelis, además, para abrochar una carrera deportiva exitosa que, para bien o para mal, siempre tendrá a la Costa del Sol como protagonista.