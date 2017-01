El vestuario lamenta la mala suerte en el rechace

Los jugadores del Málaga que pasaron por zona mixta coincidieron en lamentar la mala suerte en el primer gol, con ese rechace en el tiro de Íñigo que dio en Duda y acabó en la portería. Cambió el partido a raíz de ahí, es el diagnóstico común. "Hemos hecho una buena primera parte y nos condena el gol de suerte que meten y el regalo del segundo tanto, que era saque de puerta claro y pita córner. Son decisiones del árbitro que hay que respetar. En el gol de Juanmi era saque de puerta claro", lamentaba Juan Carlos.

Por su parte, Peñaranda, que jugó sus primeros minutos como malaguista, decía que "la derrota ha sido muy dolorosa. Hay que seguir trabajando para sacar los resultados que se quieren. Hay un buen grupo. Entré muy frío, sin calentar, pero no hay excusas, hay que seguir trabajando. Estamos en mala racha y hay que sacar un buen resultado. No me sentí cómodo en el primer tiempo, salí muy frío. Es mi primer partido, hay que agarrar confianza aún. Hubo mucha mala suerte en el tiro libre, pega en Duda y va a gol".

Chory, mientras, tampoco estuvo afortunado: "Se intentó a los conchazos, pero no hubo manera. Nos vamos calientes y tristes para casa. Es una pena el control que hago en la primera parte, trato de recuperar el balón, pero Rulli la saca bien. Fue fallo mío. Se te pone el partido en contra y hay que salir a buscarlo. Hay que tirar el equipo arriba y dejas espacios. Estamos muy dolidos por esta derrota. El míster dice que todos los partidos hay que salirlos a ganar. La idea es sumar en Madrid".