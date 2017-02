El vestuario lamenta la mala suerte

La mejoría en el juego del Málaga es palpable partido a partido. La defensa más sólida y un guión legible para llegar al arco contrario lo avalan. Pero algo no cambia, los resultados no llegan. Ante esta tesitura, la plantilla cierra filas y fija un discurso, positivo y centrado en los aspectos positivos que sí están encontrando.

"Estamos contrariados, el equipo ha estado bien, defendiendo arriba y haciendo buen fútbol. No hemos estado acertados de cara a gol hoy, hemos generado muchísimo pero cuando la pelota no quiere entrar pues cuesta", explicaba Luis Hernández en zona mixta, donde seguía el mismo hilo Pablo Fornals: "A todos nos gusta ganar, pero hoy era un partido que, con 18 córneres a favor y un montón de ocasiones, la pelota no ha querido entrar y no hemos podido. Se dice que tenemos nuestro margen, pero soy ambicioso. Todos queremos ganar, queremos cambiar esta mala dinámica y tirar hacia adelante".

En estos dos últimos partidos el equipo ha merecido cuatro puntos y llevamos uno"

Fornals, que fue de los mejores ayer, lanzó un capote al Gato: "Se ha visto un cambio en la plantilla y en la forma de jugar. Pienso que esto que está consiguiendo es de valorar. Tarde o temprano van a llegar esos goles y esos tres puntos y a partir de ahí cambiará mucho la cosa".

El central madrileño cree que son injustos los puntos que lleva el equipo a razón del trabajo realizado: "Estos dos últimos partidos el equipo ha merecido mínimo cuatro puntos y llevamos uno. Debemos ser objetivos y sacar los tres puntos desde la tranquilidad y la calma, esta es la línea correcta".