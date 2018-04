El vestuario tira de calculadora

Medio en broma, medio en serio, José González repitió en un par de ocasiones que vio a uno de sus hombres ojeando la clasificación después de ganar al Villarreal. Pero no es algo gratuito. Los futbolistas y los técnicos comienzan a echar a volar la imaginación. Ahora tienen un argumento tangible que sostenga el discurso, las matemáticas están ahí. Es imposible prácticamente mantenerse en Primera, pero...

"El fútbol son resultados, los goles te dan confianza y tuvimos la capacidad de mantener el marcador. Hasta que matemáticamente no esté sentenciada la Liga vamos a pelear hasta el final". Estas palabras de Roberto Rosales sí tienen sentido. Son casi idénticas a las que ha repetido en muchas ocasiones en zona mixta (el venezolano es de los que da la cara casi siempre después de los partidos). El defensa, uno de los capitanes, ya piensa en Riazor: "En lo personal, tengo mucha fe de que quedan muchos puntos. Ya hemos hecho lo más complicado que es conseguir una victoria y a ver si nos libra de esa carga para afrontar el partido del viernes de otra forma".

Otro de los que habló al término del partido fue Diego Rolan. El delantero uruguayo es los que se agarra al clavo ardiendo que se llama permanencia. "¿Por qué no va a haber milagro? Hay que pensar siempre en positivo, esta victoria nos va a servir para afrontar lo que queda", sostuvo en la entrevista realizada ante las cámaras de beIN Sports.

Rolan continuó hablando del partido en el que él fue uno de los protagonistas más destacados: "Por suerte se dio, veníamos haciendo mucho esfuerzo, no se nos estaban dando las cosas, no la podíamos meter y gracias a Dios llegó el penalti y el Chory pudo marcarlo para ganar el partido. Es importante para nosotros una victoria para poder afrontar lo que queda de temporada. Es muy importante. Lo estábamos buscando desde hace tiempo y hoy [por ayer] se nos dio delante de nuestra gente, que como siempre vino a apoyar a pesar de los resultados".

"No podemos bajar la cabeza hasta que las matemáticas digan lo contrario. Sabemos que va a ser muy difícil. Venimos de hacer dos partidos buenos, supimos controlar a todo un Villarreal. Tenemos que seguir creyendo, todos los partidos son finales y en los que nadie no regala nada", apuntó Chory Castro, que también habló en la zona mixta de La Rosaleda. "Lo mínimo era dar la cara, el equipo tuvo actitud. Somos un equipo con afinidad y estábamos deseando una victoria así. No sabemos si es tarde o no, pero el equipo respira un pocoque ir con tranquilidad, pero seguimos creyendo, es lo fundamental", sentenció.