"En la vida siempre hay decisiones difíciles", dice Fornals

Pablo Fornals ya habla como jugador del Villarreal. Y se despidió de la afición del Málaga a través de una carta, de manera algo fría. Sobre los motivos de su adiós se mostró lacónico: "En la vida las decisiones siempre son complicadas, pero ahora empiezo una etapa muy ilusionante en el Villarreal".

En el resto del texto quiso dejar agradecimientos, sobre todo a la afición: "Sin ellos, muchas metas que hemos conseguido hubieran sido imposibles. Siempre a nuestro lado en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos. Con vuestro aliento nada era imposible. Ver La Rosaleda llena de camisetas blanquiazules siempre era un plus a la hora de jugar, por eso deseo a todo el malaguismo muchos éxitos en el presente y en el futuro. Gracias afición".

"Llegué a esta preciosa ciudad con tan sólo 16 años", precisó Fornals, agradecido con el trato recibido: "Estar lejos de casa nunca es fácil, pero puedo asegurar que en Málaga me acogieron con los brazos abiertos y supe desde el primer día que esta ciudad y este equipo siempre iban a formar parte de mi vida". "En estos cinco años me he esforzado siempre al máximo y he dado todo lo que tenía en cada partido, en cada entrenamiento y por eso el día de mi debut en Primera quedará grabado en mi corazón", concluyó.