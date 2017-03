Se vienen cambios

De manera coherente, en su presentación Míchel aseguró que no iba a introducir muchas novedades para su primera alineación. Sólo tres entrenamientos no le daban un conocimiento más o menos claro de su plantel ni invitaba a revoluciones. Mañana, más allá de la resaca que dejó la derrota contra el Alavés y algunos rendimientos decepcionantes, se vislumbran novedades, y alguna de ellas puede ser significativa.

Hoy ya habrá convocatoria. Curiosamente, el técnico comparecerá en rueda de prensa antes de que se desarrollo el último entrenamiento y, por tanto, haya lista para viajar a Leganés. Ello le privará de alguna pregunta incómoda o referente a los cambios que barrunta. Míchel ha pasado la semana estudiando línea por línea a sus jugadores y, según lo trabajado estos días y lo comentado a algunos de sus allegados, habrá unos cuantos cambios en el once.

Uno de los debates más interesantes se fija en la portería. ¿Será capaz el preparador blanquiazul de sentar a Kameni tras unos últimos encuentros en los que su rendimiento ha bajado de manera sensible? Se atreva o no a darle una nueva oportunidad a Boyko, lo cierto es que, según pudo confirmar este periódico, el propio portero camerunés se huele la posibilidad de un relevo bajo palos.

Es, sin duda, una decisión que tiene que meditar mucho. Más allá de que Kameni no anda fino, cuando Juande Ramos procedió a esta decisión el resultado no mejoró las cosas. Al contrario, el meta ucraniano se quedó con un promedio peor aún, y para colmo recibió pitos y hasta cánticos en aquella incomprensible eliminación copera contra el Córdoba. No obstante, el cambio quedó en entredicho porque además en ese momento Kameni se encontraba en buena forma.

Una de las modificaciones obligatorias puede ser la que marque el retorno de Pablo Fornals. El castellonense no estuvo en el primer encuentro de Míchel por sanción. Venía siendo un habitual y quedando entre los más destacados cada semana. A priori, debería ser un futbolista que regresara al once mañana. Eso sí, su vuelta obligaría a dos determinaciones diferentes: dejar fuera del equipo a José Rodríguez, algo que sorprendería porque fue el más destacado el pasado sábado, o sacrificar a uno de los dos delanteros para regresar a un dibujo con cinco centrocampistas. Esta es la posibilidad más real, y Charles sería quien tendría que ceder su sitio.

En la línea central de la defensa parece complicado que Míchel vaya a castigar a Demichelis con el banquillo, aunque nada puede descartarse con el técnico recién llegado y sin mucho margen para pulsar sus decisiones. Quizá sí podría producirse la inclusión de Juan Carlos por Miguel Torres, pero el hecho de jugar fuera de casa podría dejar al defensor en el lateral izquierdo.

Está por ver también qué pasa con Keko, cuyo partido ante el Alavés le desesperó; si Ontiveros puede ser una alternativa real desde el inicio o si Juanpi, ya recuperado tras casi dos meses de baja, puede tener una oportunidad desde el inicio o más tarde.