La visita del Atlético será el sábado 1 de abril a las 20:45

El Málaga estrenará el mes de abril contra el Atlético de Madrid. Y lo hará justo el primer día del mes. Ese sábado 1 ha sido el elegido para que el conjunto de Diego Simeone recale en La Rosaleda. El encuentro se disputará a una de las horas que gustan, las 20:45 -el choque lo ofrecerá la plataforma de pago beIN Sports-, para vivir una noche sabatina intensa en una de las cuatro visitas complicadas que aguardan a los blanquiazules para este último tercio de la competición.

A pesar de que el partido obedece al clásico horario de cuando hay un implicado en la Liga de Campeones, dicha competición no afectaría al Atlético de Madrid hasta el 12 de abril como muy pronto, siempre y cuando la semana que viene haga buenos los pronósticos y culmine su clasificación ante el Bayer Leverkusen, al que venció en la ida por 2-4. Por tanto, no habría necesidad de que Simeone hiciera rotaciones y así no podrá enfocarse en mantener una cuarta plaza de Champions que este año se le está poniendo más complicada que nunca.