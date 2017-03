"Estoy viviendo una temporada distinta pero voy a salir reforzado"

Diego Javier Llorente Ríos (Madrid, 1993) ejemplifica perfectamente la temporada del Málaga. Un año de desilusión, en el que nada acontece tal y como se planeaba. Tampoco en el joven central que, pese a aterrizar en la Costa del Sol con la vitola de ser uno de los defensores con mayor proyección del país, no terminó de explotar la totalidad de sus capacidades. Directo y sin irse por las ramas, Llorente sabe que tiene ante sí el reto de despedirse de Málaga dejando los malos momentos de lado. Y lo quiere hacer en el verde. -¿Qué tal está? ¿Cómo ha visto al equipo en este parón?

-Bien, ha venido bien porque tenemos más tiempo para preparar el difícil partido del fin de semana, más tiempo para coger mejor la idea del nuevo míster.

-Se suele comentar que los parones no vienen bien, pero en el caso del Málaga es a la inversa.

-Está claro, hemos tenido más tiempo para todo. A nosotros tampoco nos afecta tanto como a otros equipos y creo que tenemos más claras las ideas del entrenador.

-¿Son muy diferentes a lo que se venía trabajando?

-Es un estilo diferente de juego y eso se nota, pero tampoco es un cambio radical.

-¿A usted se le ha renovado la ilusión con la llegada de Míchel?

-Sí, pero yo con Marcelo Romero tenía la misma ilusión aunque disputara menos minutos. Siempre venía con ganas a entrenar y en su última etapa, de hecho, tuve la oportunidad de jugar dos partidos en el medio.

-En ese momento regresa a la titularidad en una posición distinta tras seis partidos sin estar en el once, ¿qué tal se vio?

-Yo intenté dar todo para el equipo en una posición diferente, pero que no era nueva para mí. Creo que aporté cosas al equipo y que no desentoné en el mediocentro.

-La llegada de Demichelis y Luis Hernández le apartan de la titularidad, ¿cómo gestiona eso? ¿Marcelo Romero le explica la situación?

-Hay que tener claro que el entrenador es el que toma decisiones. Yo entreno cada día para intentar estar en el once y si no estoy tengo que trabajar más para volver. Yo lo hablé con Marcelo y me dijo que él estaba contento con mis entrenamientos y que tendría mi oportunidad. A base de trabajo empecé a entrar en convocatorias y también en el once, creo que el trabajo diario él lo veía y me recompensó por ello.

-En Leganés regresa a la posición de central y el equipo deja la puerta a cero, ¿eso le refuerza especialmente?

-Sí, está claro. Al final el trabajo diario que no se ve quieres que sí se vea el fin de semana. Desde el Camp Nou no dejábamos la portería a cero y está claro que en Leganés salí reforzado pero no sólo yo ni la parte defensiva, el mérito fue de todos y que dejáramos la puerta a cero es por el trabajo de todo el equipo.

-Después de tantos cambios de pareja en defensa, ¿qué tal con Luis Hernández? Desde fuera se vio una buena conexión.

-Luis es un jugador que tiene mucha experiencia y se nota. Te guía muy bien en algunas fases del encuentro, habla mucho conmigo y tiene una gran comunicación. Me aporta mucho y eso se vio en el terreno de juego en Leganés.

-Los cambios no fueron sólo en el campo, también vive un año en el que tuvo hasta tres entrenadores. ¿Todo esto curte?

-Está claro que estoy viviendo una temporada distinta pero voy a salir reforzado de ella. Estoy viviendo muchas situaciones que no había vivido y de las que voy a sacar una lectura positiva y aprender para el futuro.

-Míchel dijo en este periódico que desde que usted salió de la cantera del Madrid sólo había tenido revolcones. ¿Tiene esa sensación?

-Al final todavía no he conseguido en lo colectivo tener una estabilidad, ya sea en el Castilla o en el Rayo, también aquí. Es lo que estoy buscando. Intento que todo lo que dependa de mí hacerlo lo mejor posible y contando con otras cosas que influyen como la suerte o dar con la tecla adecuada, que todo salga bien. No hay que fijarse en lo que ha podido pasar o en lo que puede pasar sino en lo que está pasando.

-Lo más cercano es un partido importante contra el Atlético de Madrid en el que se abre un calendario bipolar. ¿Priman más los partidos en casa aunque sean contra los equipos de arriba o son conscientes de que se juegan las habichuelas contra los de abajo lejos de La Rosaleda?

-Lógicamente los partidos contra la gente que está arriba van a ser más difíciles pero al final lo que hay que hacer es sumar, ya sea de tres en tres o con algún punto. Está claro que eso sería muy importante. Luego están los rivales que están a nuestra par y esos sí que son directos, en los que tenemos que ir sí o sí a por la victoria.

-¿Contra los equipos de arriba podemos ver a un equipo más suelto? ¿Diferente al de la primera mitad en Leganés?

-Sí, el Leganés nos sorprendió en la primera mitad por su planteamiento. Creo que nos costó entrar en el partido pero el equipo sale con la presión justa y necesaria en cada encuentro, no es un factor que le pueda.

-Se ha hablado de tensión, de estrés, incluso su compañero Keko mencionó la palabra miedo. ¿Cuál es la definición más acertada? ¿Qué ha palpado usted en ese vestuario?

-Yo lo que estoy palpando son ganas de hacer las cosas bien, pero en los partidos hay muchos factores que sí que te pueden condicionar un poco. Yo veo ganas en el día a día, ilusión por hacer las cosas bien, por intentar adaptarnos a la idea de Míchel. Cada uno gestiona como puede la presión y ese tipo de factores.

-¿Es diferente plantearse el objetivo de no descender en Málaga con respecto a otros equipos, como el Rayo en su caso, en el que desde el inicio se entiende que esa es la realidad?

-Sí, son dos clubes totalmente distintos, con aficiones totalmente distintas y sí que es verdad que aquí se siente más la presión. Al final tienes que convivir con eso y adaptarte, si no seguro que sales perjudicado.

-¿Cómo ha convivido Llorente todo el año con esa presión?

-Al principio me costó un poco pero con el paso de los partidos lo he ido mejorando. Creo que todo eso está haciendo que salga mentalmente más reforzado. Al final lo estoy gestionando bien.

-¿Usted tocó fondo como el equipo en aquella aciaga eliminatoria contra el Córdoba?

-Para todos fue un momento difícil. Caer eliminados así en la Copa era algo que no esperábamos. Tuvimos que salir adelante como pudimos a pesar de que fue un golpe duro y ya está. El fútbol tiene esas cosas y no te puedes fijar en ello, salimos adelante como pudimos.

-¿Tiene la sensación de que con usted los errores se han mirado siempre con lupa?

-Tengo la sensación de que la afición es exigente. Es evidente que cuando no se gana se miran los fallos. Pero con lo que me quedo es que todo eso me ayuda a estar mejor, el apoyo de mi familia y mi pareja ha sido fundamental. Todo esto que me está pasando este año me va a servir.

-¿Lo ha pasado mal?

-Estás jodido, sí, sobre todo por los resultados.

-¿Y por las críticas?

-El único que me puede pedir explicaciones es el entrenador. La gente puede hablar lo que quiera que para eso está y yo lo único que me tengo que centrar es en lo que me pide el entrenador. Es al único al que le debo explicaciones, repito. La afición puede decir lo que quiera que yo lo que intento es hacer lo mejor en cada partido.

-¿Cómo ve un jugador tan joven como usted que un hombre curtido como Demichelis lo pase tan mal por dos errores puntuales en un partido?

-El fútbol es así de cruel, no entiende de pasado, sólo de la actualidad. Tenemos que estar preparados para esos momentos que son muy duros. A uno no le parece bien que se castigue a un compañero así, pero Martín es un compañero que sabe manejar esas situaciones, que está saliendo adelante porque tiene capacidad de sobra para hacerlo.

-¿Todo esto tiene que ver con la exigencia que cada jugador se autoimponga?

-Claro, el más exigente conmigo mismo soy yo. Yo me veo mis partidos después en casa varias veces. El primero que quiere que salgan bien las cosas soy yo, el primero que me voy jodido a casa soy yo si fallo. Tú sales al campo a dar lo mejor, hay días que te sale y otros que no, pero hay momentos más duros y tú tienes que salir adelante. En todos los partidos que he jugado, independientemente del resultado, he salido a dar lo mejor. ¿Qué he podido tener un rendimiento mayor? Está claro que en algunos partidos sí, pero no estoy disconforme con todos. Pasa conmigo y con cualquier compañero.

-Seis puntos es la distancia con el descenso, ¿hay motivos para temblar?

-Habrá motivos si al final no dependemos de nosotros mismos, ahora mismo no es así. La única presión que podemos tener es la que nos podamos meter nosotros mismos.

-Parece que este año va a ser una salvación muy barata.

-Nunca se sabe. Quedan bastantes jornadas y al final todos los equipos de abajo aprietan. Ese pensamiento no lo podemos tener porque como te relajes acabas ahí metido. No podemos llegar a las últimas semanas con esa presión porque si no sí que será complicado.

-Para un jugador cedido como usted, que tuvo tantos altibajos esta temporada, ¿siente que este tramo final de temporada le puede servir para dejar un buen sabor de boca?

-Claro, yo en los diez partidos que quedan, cuando tenga la oportunidad, voy a buscar hacerlo lo mejor que sepa. Siempre lo he hecho, esa ilusión y esas ganas las sigo teniendo. Cuando tenga la opción de aquí al final voy a dar lo máximo.

-¿Cree que el futuro del Málaga está bien asegurado con Míchel?

-Yo creo que sí. Las ideas que transmite gustan bastante, creo que a todos. Al final el fútbol entiende de resultados y si ese trabajo no se materializa puede ser que no se valore tanto. Yo estoy contento y a la larga vamos a encontrar con él los resultados.