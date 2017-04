"No volveré", afirma Al-Thani

Las protestas de Abdullah Al-Thani por su incidente con la policía antes de acudir al partido ante el Atlético de Madrid tuvieron continuidad en la mañana de ayer. El propietario del Málaga tuvo problemas para acceder al estadio por la zona sur debido al cordón policial que cortaba la calle por seguridad, algo que calificó en varias ocasiones de "racista".

"Con lo que me ha pasado con la policía, que es racista, siento decir que una vez acabe la temporada no volveré", dijo Al-Thani de madrugada a través de su perfil de Twitter; conflicto al que siguió añadiendo leña a primera hora de la mañana: "Sufrimos racismo y poco respeto en este país. Una vez dije que esta era mi casa, pero me temo que esa no es la realidad a día de hoy". E igualmente continuó con que contempla "odio, hipocresía, mentiras y racismo, todo a la vez". Algo que, afirma, "ocurre aquí más que en otros países".

El propietario malaguista explicó a varios aficionados que le cuestionaron por redes sociales que tenía "permiso para acceder" por la zona sur de La Rosaleda y que "mientras estaba en el coche dejaron que pasaran otros dos".