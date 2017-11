Abogados piden nuevos juzgados para Marbella ante la situación "insostenible"

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, calificó ayer de "insostenible" la situación de los juzgados de Marbella e instó a las diferentes administraciones a que "aceleren los trámites" para buscar una solución. En su opinión, esta situación "no se puede prolongar más en el tiempo", ante el riesgo de que acabe "explotando". "Una ciudad como Marbella, con el volumen de trabajo judicial que tiene, no puede seguir trabajando en estas condiciones y en estas sedes. Además de la imagen pésima y tercermundista que transmitimos hacia el turismo y los inversores, no se puede administrar justicia en esas condiciones", manifestó.

"Pido a todas las administraciones implicadas, también a la de Justicia, a través del procedimiento judicial y el administrador judicial, para que se aceleren los trámites de manera importante porque la situación de los órganos judiciales en Marbella no puede mantenerse por mucho tiempo", incidió Lara, quien criticó que la Junta de Andalucía "ha hecho grandes inversiones en otros partidos judiciales que no tienen nada que ver con Marbella, cuantitativamente y cualitativamente hablando, y sin embargo a Marbella no le llega nada".

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, espera que la administración autonómica "tenga la sensibilidad suficiente" para trabajar de forma conjunta con el Consistorio "cuando le podamos ofertar una ubicación idónea para poder sacar adelante unas instalaciones dentro del ámbito judicial acorde con lo que plantea ahora la ciudad".

De Lara compareció ayer en rueda de prensa junto a Muñoz para anunciar el convenio de colaboración alcanzado entre ambas instituciones para ofrecer asesoramiento gratuito a las personas en situación de exclusión social afectadas por un procedimiento de desahucio. Este servicio se prestará a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la delegación de Derechos Sociales.