Acosol dará agua a los diseminados de Mijas sin abastecimiento

La empresa pública de aguas Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y el Ayuntamiento de Mijas acordaron ayer la realización de un protocolo de regularización del abastecimiento de agua a los diseminados del municipio. "Los diseminados de Mijas actualmente tienen una serie de problemas para conectarse a la red municipal, por lo que gracias a este protocolo lograremos regularizar la situación", señaló Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol.

Además, Cardeña ha hecho hincapié en el impacto positivo que este acuerdo tendrá en la población afectada resaltando que la llegada de abastecimiento de gua a los diseminados implica "una mejora en la calidad de vida de los afectados". "Tanto Acosol como el Ayuntamiento de Mijas trabajaremos para buscar las soluciones más adecuadas y que mejor se adapten a cada diseminado", agregó.

Cabe recordar que son más de 4.000 las viviendas sin abastecimiento de agua en el municipio, la mayoría de estos inmuebles están construidos en suelo no urbanizable, por lo que Acosol no podía facilitarles el agua. Hasta el momento muchas de las viviendas de estas áreas han estado suministrándose el agua de pozos. Además, cuentan o bien con redes a medio construir, o bien con instalaciones que no tienen la garantía técnica para soportar la presión del agua que mantiene el suministro de la empresa pública. Por lo que Acosol deberá ahora inspeccionar dichas estructuras y ejecutar las que sean necesarias para poner en marcha el servicio, aunque serán los propios vecinos los que deberán hacerse cargo de estas obras. Esta es al menos la solución que se anunció el pasado mes de junio para La Rosa Aguado y que ahora podría trasladarse al resto de diseminados. "Hablamos de un bien de primera necesidad y, con diálogo y esfuerzo sin entrar en confrontaciones políticas, se ha alcanzado una solución al problema de abastecimiento que les trasladamos", destacó, por su parte, el alcalde, Juan Carlos Maldonado.

En la reunión, tanto Cardeña como Maldonado estuvieron acompañados del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de edil de Infraestructuras, José Carlos Martín. Todos han mostrado su satisfacción con este acuerdo de realización de un protocolo que permitirá avanzar para llevar a cabo el suministro de agua potable municipal a los núcleos afectados sin abastecimiento en la localidad.