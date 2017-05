Acosol logra un resultado positivo de 4,3 millones y no subirá el precio del agua

El consejo de administración de la empresa pública Acosol aprobó ayer las cuentas anuales de la empresa, en las que, al igual que en los cuatro años anteriores, ha obtenido un resultado positivo, en este caso de 4,32 millones de euros. Ello ha permitido que hayan disminuido hasta 10,17 millones de euros en sólo cinco ejercicios los resultados negativos arrastrados desde antes de 2012, momento en el que se alcanzó una cifra de pérdidas de 22 millones de euros.

Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, señaló que "con la dinámica actual y siguiendo con la mejora en la gestión y controles implementados, prevemos que en dos años nuestra empresa habrá compensado la totalidad de los resultados negativos". Esta situación permite anticipar que la nueva estructura de tarifas que se pretende aprobar en 2017, "no solo no supondrá subida alguna del precio del agua, sino que incluso podría llegar a suponer alguna, aunque muy mínima, bajada. Sin embargo, no puede acometerse una bajada de tarifas más significativa porque Acosol ha tenido, y aún tiene, que generar ingresos extra para compensar las decenas de millones de euros, más de 50, recaudados para inversiones y que no se destinaron a las mismas en su día, produciendo un desfase de liquidez que llegó a comprometer seriamente la estabilidad de la empresa, hoy, por suerte, prácticamente superado", dijo Del Cid.

Por su parte, Manuel Cardeña, consejero delegado de Acosol, afirmó que "esas inversiones no realizadas en su momento no sólo tienen que realizarse ahora, sino que son aún más costosas, y si no se han empezado ya es porque la necesidad de permisos o actuaciones de otras administraciones lo han demorado en el tiempo". Asimismo, el consejero delegado aprovechó "para hacer un llamamiento a las administraciones, incluidos algunos de nuestros propios ayuntamientos mancomunados, para que posibiliten que esos fondos puedan empezar a gastarse".

Por otro lado, Acosol ha podido regularizar el llamado "desfase de la Desaladora", aproximadamente 9 millones de euros, "que en su día se aplicaron incorrectamente como inversión afecta al canon de mejora de abastecimiento y que en el año 2016, tras quedar firme la decisión de la Junta de Andalucía de rechazar su consideración como inversión afecta, ha sido regularizada en el pasivo de Acosol gracias a ese margen de beneficios generado en el último quinquenio. En cuanto a inversiones realizadas en 2016, cabe destacar 1,2 millones de la flota de vehículos "que ha sido puesta en su mayor parte en servicio y se continuara en 2017", según Cardeña, quien añadió que "además, durante el ejercicio se ha incrementado la venta de agua en alta, pasando de 7,8 millones en 2015 a 8,06 millones en 2016, y los ingresos por saneamiento. También aumenta la venta de agua regenerada, que esperamos que siga esta tendencia con campañas de concienciación de riegos de campo de golf ".

El gasto sigue contenido, e incluso ha descendido un 0,64% pasando a 57,7 millones. Por último, el informe de la auditoria a que se ha sometido a la empresa determina que "ha sido un buen ejercicio del que podemos estar satisfechos. Creemos que Acosol, con sus resultados, va a ser, si colaboran las restantes administraciones agilizando trámites, el motor económico de la Costa del Sol que todos deseamos".